«Вырасти достойными гражданами нашей страны»: наставления юнармейцам от участника «Школы героев» Максима Меделяева

В Санаторной школе-интернате № 9 прошла торжественная церемония вступления учеников в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Мероприятие, прошедшее в деньрождения Президента страны Владимира Путина, подчеркнуло важность преемственности поколений и патриотического воспитания молодежи.

На событии присутствовали почетные гости, в том числе Максим Меделяев, участник программы «Школа Героев», инициированной Губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым в продолжение президентской — «Время героев», а также член Ассоциации ветеранов СВО Самарской области.

«В этот знаменательный день особенно остро ощущалась важность патриотического воспитания молодого поколения. Эти ребята – будущее нашей страны, и очень важно, чтобы они росли настоящими гражданами, любящими свою Родину и готовыми ее защищать», – отметил Максим.

После церемонии для новоиспеченных юнармейцев прошла беседа с инструктором по тактической медицине Дмитрием Вахтиным и региональным представителем МОО «СВОИ» Александром Горшковым. В ходе разговора обсудили, что значит быть патриотом, поговорили о гордости за историю России, важности сохранения традиций и личной ответственности каждого за будущее страны.

Патриотическое воспитание в Самарской области представлено широким спектром направлений, что позволяет молодежи региона выбрать наиболее интересное для себя и быть неотъемлемой частью своего Отечества. Традиционно область лидирует по количеству юнармейцев. В этом году самарской «Юнармии» исполнилось 9 лет. Всероссийское движение создано было по инициативе Министерства обороны, при поддержке Президента и Главнокомандующего Владимира Путина. Задача «Юнармии» — военно-патриотическая подготовка, в том числе, для службы в армии и в других силовых структурах. А также всестороннее — творческое и физическое— развитие детей.

В Самарской области в ряды «Юнармии»вступили уже 66 тысяч школьников. Сейчас это одно из крупнейших подразделений в России.

Особое значение в регионе уделяется поддержке Постовского движения. Ежедневно на Площади Славы активисты несут почетную караульную службу, а в дни воинской Славы в рамках акции «Перекличка постов № 1» к мемориалам заступают воспитанники из разных муниципальных образований региона. Ежегодно на Посту № 1 служат более 3000 ребят.

Лучшие из лучших получают право участвовать в Параде Победы и Параде Памяти на площади им. В.В. Куйбышева.

Самарские юнармейцы демонстрируют высокие результаты и на всероссийском уровне. Так, они побеждали на соревнованиях по двоеборью в рамках фестиваля имени генералиссимуса А.В. Суворова, вошли в двадцатку лучших команд в игре «Победа» среди 84 субъектов РФ, а также показали отличные результаты на Всероссийском слете активистов движения Пост № 1.

А самое главное, что за эти годы в рядах юнармейцев выросли десятки тысяч умных, сильных, любящих свою Родину и готовых к ее защите людей.

Именно Юнармия стала кузницей кадров для учебных заведений Министерства обороны и других силовых структур. Сейчас наши выпускники несут службу в Вооруженных Силах и других силовых ведомствах, в том числе, в зоне специальной военной операции. И с честью выполняют свой долг, проявляя мужество и героизм.

Фото: Ассоциация ветеранов СВО