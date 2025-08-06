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Выпускник первого потока «Школы героев» подготовил проект открытия Дома Юнармии в Самаре
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Выпускник первого потока «Школы героев» подготовил проект открытия Дома Юнармии в Самаре

6 августа 2025 17:31
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Планируется, что региональный «Дом Юнармии «Алмаз» расположится в поселке Прибрежный и станет базой для тренировок и соревнований юнармейских отрядов не только из Самары, но и всей Самарской области.

В Самаре выпускник первого потока губернаторской программы «Школа героев», участник СВО, награжденный медалью «За отвагу», Сергей Калмыков приступил к реализации своего проекта - созданию Центра военно- патриотического воспитания «Дом Юнармии «Алмаз». Работу над ним он ведет под руководством своего наставника - главы города Самара Ивана Носкова. 

Планируется, что региональный «Дом Юнармии «Алмаз» расположится в поселке Прибрежный и станет базой для тренировок и соревнований юнармейских отрядов не только из Самары, но и всей Самарской области. Проект предполагает создание юнармейского учебного центра с многопрофильной учебной базой, кабинетом профессиональной подготовки педагогов по дисциплине «Основы безопасности и защиты Родины», спортивными тренировочными площадками и Музеем боевой славы. В ближайшее время Сергей Калмыков совместно со структурными подразделениями администрации города составит дорожную карту реализации проекта.

Сергей Калмыков с начала СВО подписал контракт в добровольческое подразделение «Барс» на базе 150-й гвардейской мотострелковой дивизии. После он был зачислен в штурмовой добровольческий батальон «Барс-18» в должности командира взвода, выполнял боевые задачи на Краснолиманском направлении, за что был награжден медалью «За отвагу». В настоящее время он работает начальником отдела в поселке Прибрежный Красноглинского района. 

Развитие института кураторства по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева стало продолжением региональной программы «Школа героев», которая была создана в продолжение федеральной кадровой программой «Время героев». Благодаря региональной программе ветераны, участники СВО и члены их семей смогут получить необходимые навыки и компетенции, чтобы трудиться на государственной и муниципальной службе на благо Самарской области.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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