Выпущены транспортные карты, посвященные 35-летию самарского метро и 80-летию самарского троллейбуса

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В преддверии Дня города выпущены новые транспортные карты, посвященные юбилейным событиям этого года – 35-летию самарского метрополитена и 80-летию самарского троллейбуса.

Стоимость обновленных карт аналогична той, что у обычных транспортных карт. И функционал остается прежним. Приобрести и пополнить карты можно будет как в офисах оператора на улице Мориса Тореза, 67а и на улице Фрунзе, 70, так и в почтовых отделениях. Также внести средства на карты возможно через сайт «Объединенной транспортной карты» и ресурс «СберБанк Онлайн». Это «кошельковые» карты, пополнять которые горожане могут на любую сумму – кому как угодно и расходовать средства по мере необходимости.



Также заказана очередная партия проездных (еще порядка 200 штук) в удобном современном формате – в виде наклеек. Существуют единая, школьная и студенческая карты-наклейки.

Транспортные карты принимают во всех муниципальных автобусах, трамваях, троллейбусах, в метрополитене, а также в электричках.

Фото: администрация Самары