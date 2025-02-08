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Желаю успехов в разработке и внедрении самых передовых технологий и инноваций, перспективных научных идей, новых значимых открытий и удачи во всех начинаниях!
Вячеслав Федорищев поздравил представителей научного сообщества региона с Днем российской науки
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Вячеслав Федорищев поздравил представителей научного сообщества региона с Днем российской науки

8 февраля 2025 14:58
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Желаю успехов в разработке и внедрении самых передовых технологий и инноваций, перспективных научных идей, новых значимых открытий и удачи во всех начинаниях!

Уважаемые представители научного сообщества Самарской области!

Поздравляю с профессиональным праздником —  Днем российской науки!

Сегодня от научных достижений, от умения применять их результаты на практике во благо людей во многом зависит решение задач, поставленных Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, по обеспечению суверенитета нашей страны, достижению национальных целей развития России и целей специальной военной операции.

Наука всегда занимала особое место в жизни Самарской области.
В регионе сформирована сильная научная база: успешно работают научные организации, находящиеся в ведении Российской академии наук, образовательные организации высшего образования. На территории региона действует значительное количество предприятий, внедряющих инновационные продукты.

Развитие науки и технологий, выстраивание эффективной системы управления научно-технологической политикой — одно из ключевых направлений работы регионального Правительства. Финансирование по этому направлению в ближайшие пять лет будет увеличено почти в два раза.

Уважаемые друзья! Благодарю вас за вклад в укрепление научно-технического потенциала Самарской области и всей страны, в обеспечение обороноспособности государства. Спасибо наставникам науки, обеспечивающим преемственность в развитии научных школ и направлений, эффективную подготовку молодых ученых.

Уверен, что в год 80-летия Победы, объявленный Главой государства Годом защитника Отечества, вы приложите максимум усилий для приближения победы в СВО, достижения технологического лидерства Самарской области, улучшения условий жизни людей.

Желаю успехов в разработке и внедрении самых передовых технологий и инноваций, перспективных научных идей, новых значимых открытий и удачи во всех начинаниях!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев

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