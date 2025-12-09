Я нашел ошибку
Данная экспозиция является продолжением экспозиции, размещенной на стендах пешеходной части улицы Ленинградской с портретами 35 самарских героев.
Экспозицию с портретами Героев России и участников СВО открыли в Самаре около Дворца спорта им. Владимира Высоцкого
Каждый ребенок в возрасте до 10 лет, который отправится в путешествие 31 декабря, получит вкусный сюрприз.
Куйбышевская железная дорога начинает дарить пассажирам праздничное настроение
Ветераны СВО приняли участие в сдаче крови как на станции переливания крови, так и в рамках выездной донорской акции.
Ветераны СВО, представители региональной программы «Школа героев» принимают участие в донорских акциях
От всей души желаю нашим Героям и всем жителям Самарской области здоровья, счастья, благополучия!
Вячеслав Федорищева поздравил жителей губернии с Днем Героев Отечества 
Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича продолжает череду гас
САТОБ откроет XV Минский международный Рождественский оперный форум 
Как рассказал главный врач Похвистневской больницы Николай Микаскин, ремонт проводится поэтапно.
В Похвистнево идет капремонт хирургического корпуса ЦРБ
В Череповце завершились вторые по значимости всероссийские соревнования по дзюдо - Кубок России. За награды и призовой фонд боролись 333 спортсмена из 50 регионов.
Вита Майданик и Стефания Власова из Самарской области - победительницы Кубка России по дзюдо
Во время прямой линии прозвучал вопрос от жителей Кинеля об увеличении числа контейнеров для сбора ТКО.
В Кинеле наводят порядок после обращений жителей на прямую линию губернатора
Вячеслав Федорищева поздравил жителей губернии с Днем Героев Отечества 

93
От всей души желаю нашим Героям и всем жителям Самарской области здоровья, счастья, благополучия!

Уважаемые жители Самарской области!
Поздравляю вас с Днем Героев Отечества!
Это одна из важнейших памятных дат, установленная Президентом Российской Федерации В.В. Путиным, когда мы отдаем дань уважения нашим предкам и современникам, показавшим пример самоотверженного служения Родине.
С Самарской областью связан жизненный путь 436 Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров Ордена Славы. Среди них участники Великой Отечественной войны и военнослужащие, которые отстаивали интересы страны в послевоенные годы. За выдающиеся успехи в труде высших государственных наград были удостоены 347 человек.
Сегодня потомки Солдат Победы выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции. Уверен, их свершения навсегда войдут в героическую летопись нашей страны.
Мы бесконечно благодарны Героям Отечества за ратные подвиги и доблестный труд на благо Отчизны. Наш долг – оказывать им всю необходимую поддержку, заботиться об их родных и близких, свято хранить память о тех, кого рядом с нами нет.
От всей души желаю нашим Героям и всем жителям Самарской области здоровья, счастья, благополучия!

 

Губернатор
Самарской области В.А. Федорищев

 

Теги: Самара

