Вячеслав Федорищева поздравил жителей губернии с Днем Героев Отечества 

Уважаемые жители Самарской области!

Поздравляю вас с Днем Героев Отечества!

Это одна из важнейших памятных дат, установленная Президентом Российской Федерации В.В. Путиным, когда мы отдаем дань уважения нашим предкам и современникам, показавшим пример самоотверженного служения Родине.

С Самарской областью связан жизненный путь 436 Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров Ордена Славы. Среди них участники Великой Отечественной войны и военнослужащие, которые отстаивали интересы страны в послевоенные годы. За выдающиеся успехи в труде высших государственных наград были удостоены 347 человек.

Сегодня потомки Солдат Победы выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции. Уверен, их свершения навсегда войдут в героическую летопись нашей страны.

Мы бесконечно благодарны Героям Отечества за ратные подвиги и доблестный труд на благо Отчизны. Наш долг – оказывать им всю необходимую поддержку, заботиться об их родных и близких, свято хранить память о тех, кого рядом с нами нет.

От всей души желаю нашим Героям и всем жителям Самарской области здоровья, счастья, благополучия!

Губернатор

Самарской области В.А. Федорищев