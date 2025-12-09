Вячеслав Федорищева поздравил жителей губернии с Днем Героев Отечества 

Уважаемые жители Самарской области!
Поздравляю вас с Днем Героев Отечества!
Это одна из важнейших памятных дат, установленная Президентом Российской Федерации В.В. Путиным, когда мы отдаем дань уважения нашим предкам и современникам, показавшим пример самоотверженного служения Родине.
С Самарской областью связан жизненный путь 436 Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров Ордена Славы. Среди них участники Великой Отечественной войны и военнослужащие, которые отстаивали интересы страны в послевоенные годы. За выдающиеся успехи в труде высших государственных наград были удостоены 347 человек.
Сегодня потомки Солдат Победы выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции. Уверен, их свершения навсегда войдут в героическую летопись нашей страны.
Мы бесконечно благодарны Героям Отечества за ратные подвиги и доблестный труд на благо Отчизны. Наш долг – оказывать им всю необходимую поддержку, заботиться об их родных и близких, свято хранить память о тех, кого рядом с нами нет.
От всей души желаю нашим Героям и всем жителям Самарской области здоровья, счастья, благополучия!
Губернатор
Самарской области В.А. Федорищев