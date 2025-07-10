Вячеслав Федорищев встретился со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом

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Подробности губернатор Самарской области сообщил в своем телеграм-канале.

- Начало этой недели ознаменовалось встречей в стенах московского Данилова монастыря, где состоялся теплый и содержательный разговор со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Наш диалог охватывал широкий круг вопросов, касающихся перспектив взаимодействия Церкви и государства в региональном масштабе, значимости духовного наследия и совместных инициатив, направленных на укрепление моральных устоев общества, - написал Вячеслав Федорищев.



Глава региона выразил искреннюю благодарность Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за внимание к Самарской области, пишет Сова.

Фото: телеграм-канал губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева