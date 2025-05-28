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Вячеслав Федорищев встретился с выпускниками первого потока региональной программы «Школа героев»

28 мая 2025 10:33
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Вячеслав Федорищев встретился с выпускниками первого потока региональной программы «Школа героев»

Во вторник, 27 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с ветеранами СВО – выпускниками первого потока кадровой программы «Школа героев». Обсуждались перспективы дальнейшей поддержки проекта и инициативы по развитию региона. 

«Школа героев» – продолжение федеральной кадровой программы «Время героев», которая запущена по решению Президента Владимира Путина. Региональный проект стартовал в октябре 2024 года по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Программа направлена на поддержку участников СВО, желающих приобрести знания и компетенции в сфере менеджмента, государственного и муниципального управления. В реализации проекта приняли участие крупнейшие вузы региона. В мае этого года состоялся выпуск первого потока «Школы героев».  

«Я хотел бы в первую очередь поздравить всех вас с завершением обучения по программе «Школа героев». Ваша служба сама по себе – это подвиг. Ваши боевые заслуги, ваше участие в специальной военной операции – это уже ярчайшая станица в вашей личной биографии, обратился Вячеслав Федорищев к ветеранам СВО, участникам проекта «Школа героев».  Мне рассказывали преподаватели, организаторы программы про вашу внимательность в учебе, про ту отдачу, которую вы проявили. Точно знаю, что в ходе обучения вы себя отдавали тому, чтобы получить новые знания, понимать, какую дополнительную пользу можно приносить Самарской области при реализацию национальных и региональных проектов». 

Ряд выпускников программы «Школа героев» трудоустроились в различные органы власти Самарской области, муниципальные предприятия. Среди них глава Волжского района Александр Шарков.

«В ходе обучения мы получили новые компетенции. Например, уметь управлять различными процессами, понимать людей. Самое главное – то, что просят жители, нужно понимать, как это реализовывать. «Школа героев» помогает это сделать»,  рассказал ветеран СВО.

Важнейшей частью обучения стала разработка и защита социальных проектов, направленных на развитие Самарской области. Участники «Школы героев» стали кураторами руководителей различного уровня, чтобы оценить работу в муниципалитетах и органах государственной власти, подготовить предложения по совершенствованию процессов управления.

«Каждому из нас в программе «Школа героев» были даны наставники. Я работал в прямом контакте с главой Тольятти и получил много знаний. На практике, еще на этапе обучения, понимал, как те или иные вопросы решаются», - отметил Денис Михайлин, советник главы Тольятти по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей.

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что проекты, которые защитили участники программы «Школа героев», могут дополнить работу регионального правительств или администраций муниципалитетов.

«Самое главное, что по итогам программы каждый из вас высказал те или иные предложения, которые могут быть в пользу развития нашей Самарской области. Поэтому я хотел бы с вами сегодня обсудить, какие у вас есть идеи, предложения. Если у кого-то есть желание проявить себя в том или ином виде работы, то давайте обсудим». - сказал губернатор.

В ходе общения Вячеслав Федорищев и выпускники программы «Школа героев» обсудили ряд вопросов, связанных с перспективами кадрового проекта и инициативами по развитию Самарской области.

Старт обучения на втором потоке программы «Школа героев» запланирован на начало июня. Предполагается, что на обучение по очной форме будут зачислены 45 человек, а еще 45 кандидатов (действующие участники СВО) войдут в резерв программы. 

 

 

 

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