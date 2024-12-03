Вячеслав Федорищев: в течение пяти лет нужно решить проблему с расселением из аварийного жилья

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В понедельник, 2 декабря, губернатор Вячеслав Федорищев в открытом режиме провел оперативное совещание областного Правительства. Среди вопросов повестки – ход реализации адресной программы Самарской области по переселению граждан из аварийного жилья.

Глава региона подчеркнул: программа была подготовлена по инициативе Президента РФ Владимира Путина, это государственная задача.

Врио министра строительства Самарской области Анна Урусова доложила об исполнении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2025 года, о задачах и проблемных вопросах.

Как отметила врио министра, всего до 30 июня 2025 года необходимо переселить 23 891 гражданина из 379,23 тысяч кв. м аварийного жилого фонда. Предусмотренное на это финансирование – более 27 млрд рублей, 40% которых составляют средства Фонда развития территорий.

С 2019 года по настоящее время расселено 19 982 граждан из 322,15 тыс. кв. м аварийного жилья, что составляет 91% от целевого показателя национального проекта «Жилье и городская среда» и 85% от всего объема адресной программы. Плановые показатели 2024 года на данный момент выполнены на 61%. Задача муниципальных образований – довести показатель до 100% до конца года, предстоит расселить 37,5 тысяч кв. м аварийного жилья.

В четырех муниципалитетах – Самаре, Сызрани, Чапаевске и Кинеле — отмечается наибольшее отставание. О проблематике на своих территориях доложили главы Самары, Сызрани, Чапаевска.

Губернатор акцентировал внимание: эти цифры не окончательные. Фактически в регионе есть аварийное жилье, не вошедшее в программу. Подлежит расселению аварийное жилье, признанное таковым и после 2017 года, и нужны эффективные инструменты, чтобы эту задачу решить. Вячеслав Федорищев обозначил безусловные приоритеты, по которым требуется системная работа: расселение аварийного жилья, обеспечение жильем детей-сирот и обеспечение нормальных условий предоставления земельных участков многодетным семьям, а также семьям участников СВО. Глава региона поручил профильным министерствам организовать совместную работу с комитетами Самарской губернской думы: «Необходимо подготовить соответствующие региональные законы, которые закрепят нормативно, что мы в течение пяти лет полностью по всем трем вопросам решаем проблему».

Подготовить, рассмотреть, доработать и принять с исполнением с 1 января 2025 года необходимые нормативно-правые акты нужно будет до конца текущего года.

По поручению губернатора рабочая группа в составе представителей профильных министерств и глав муниципальных образований под руководством первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Михаила Смирнова проработает по всем трем приоритетным направлениям нормативные документы — в них должны быть четко регламентированы правоотношения с застройщиками. Как обозначил Вячеслав Федорищев, договариваться с застройщиком индивидуально, кулуарно недопустимо. «Есть примеры Москвы, Московской области, где несмотря на то, что какие-то юристы, которые менее компетентны в этом вопросе, скажут, что это невозможно — нормативно закрепить обязательства по социалке, строительству школ, детских садов, то это не так. Многие субъекты уже по этому пути пошли. В рабочей группе Михаила Андреевича Смирнова эти вопросы оперативно рассмотрите и доведите до конкретных документов, которые мы вместе будем предлагать депутатам областной думы рассмотреть и утверждать», — обратился губернатор к участникам оперативного совещания.

Также предстоит пересмотреть подходы к выплате компенсаций при переселении из аварийного жилья, чтобы люди получали выплаты на основе рыночной стоимости жилья и могли потом найти достойную замену.

В ряде муниципалитетов сейчас продолжаются судебные процессы с гражданами по поводу аварийного жилья. Как отметил прокурор Самарской области Сергей Берижицкий, в Самарской области таких судебных споров самое большое количество. Он обратился к главам муниципальных образований: «Если мы не будем напрямую общаться с людьми, мы никогда эту проблему не решим».

Глава региона предложил совместно с прокуратурой проработать возможность изменить практику муниципальным органам власти подавать в суд на жителей по вопросам переселения.

«Это такой парадокс, когда жители с нами судятся по не предоставленной им социальной гарантии. А вообще-то наш Президент всегда говорил о том, что первое, второе и третье — это выполнять государству социальные гарантии, которые есть. Понимаю, что предмет сложный юридически, но нужно вместе к этому подойти, подготовиться», — отметил Вячеслав Федорищев.

Сергей Берижицкий поддержал предложение: «Согласен с тем, что нужна абсолютно новая модель работы в этом вопросе, но новая модель, которая позволит и интересы государства, и граждан в первую очередь, учитывать максимально».