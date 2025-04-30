Вячеслав Федорищев: "В Самарской области начала действовать новая мера поддержки будущих мам"

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Об этом Вячеслав Федорищев рассказал в своем Телеграм-канале:

"100 тысяч рублей теперь выплачиваем при постановке на учет по беременности студенткам, обучающимся очно в вузах и ссузах региона.

Порядок ее выплаты утвержден приказом министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области.

Подать заявление на выплату можно в управлении социальной защиты населения по месту жительства или онлайн через социальный портал министерства.

Это региональная выплата с софинансированием из федерального бюджета по нацпроекту «Семья», который запущен по инициативе Президента Владимира Владимировича Путина.

В этом году на нее предусмотрено 300 млн рублей, из них 264 млн - средства федерального бюджета, 36 млн - средства областного бюджета.

Поддержка родительства, забота о детях, благополучие семей - главные задачи нацпроекта и основные ориентиры нашей работы на региональном уровне".

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