Вячеслав Федорищев рассказал, на что потратят деньги от продажи Представительства Самарской области

Губернатор Вячеслав Федорищев рассказал, как планирует распорядиться средствами от продажи Представительства Самарской области в Москве. Напомним: выставить здание на торги глава региона решил в середине сентября этого года.

«В Представительстве очень удобно работать. Представительство большое. Строили мои предшественники для себя — видно, что прям основательно. Мы его сейчас продаем и в течение года планируем выручить порядка трех миллиардов рублей за этот объект, чтобы построить школу в Тольятти», — сообщил Вячеслав Федорищев в интервью изданию «Самара 450».

Но регион не останется без Представительства. Губернатор объяснил, как хочет поступить.

«Сначала выделим средства на строительство школы в Тольятти, а на остаток планируем приобрести маленькое компактное здание а правительственном квартале, где находятся Минпром, Минцифры и Минэк», — озвучил решение Вячеслав Федорищев.

Представительство является органом исполнительной власти Самарской области. Оно напрямую подчиняется губернатору и представляет главу региона и правительство области в администрации президента РФ.

В этом году Представительству исполнилось 30 лет. Оно было создано еще при губернаторе Константине Титове в 1995 году, пишет 63.ру.