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Вячеслав Федорищев проверил условия проживания в центре «Березки» в Новокуйбышевске

9 июня 2024 15:40
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В настоящее время в «Березках» отдыхают и проходят курсы лечения 589 детей, большая часть из которых из Самарской области.

В воскресенье, 9 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев познакомился с работой детского центра «Березки» во время рабочей поездки в Новокуйбышевск. Глава региона пообщался с ребятами, которые проходят санаторно-курортное лечение, и их наставниками, оценил в каких условиях они проживают.

Учреждение работает круглогодично и в каждый заезд принимает на отдых и оздоровление до 600 детей в возрасте от 6 до 17 лет. Напомним, центр включает в себя два лагеря – «Березки» и «Солнечный». На их территории расположены пять трехэтажных спальных корпусов, здание клуба-столовой с несколькими обеденными зонами. Кроме того, в детском центре есть учебные классы, отделения экстренной и амбулаторной помощи, а также восстановительной терапии, игровые и спортивные площадки, летний бассейн.

«Посмотрели территорию, все замечательно. Очень много слышал о той работе, которую ведете вы и ваши сотрудники. Самое главное, что очень хорошие отклики от детей – от наших, от тех, кто приехал к нам в гости», – отметил врио губернатора, обращаясь к руководству центра и сотрудникам.

Благодаря поддержке благотворительного фонда «Виктория», основателем которого является уроженец Новокуйбышевска, председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон, проводятся планомерные ремонтно-восстановительные работы инфраструктуры детского центра. Так, в рамках партнерства в 2019 году был отремонтирован один из жилых корпусов. В порядок приведены инженерные коммуникации, отремонтирован фасад и кровля, закуплена новая мебель для комфортного пребывания детей и вожатых. В 2021 году подобные работы были проведены в корпусе № 3, а в мае текущего года после окончания ремонта был запущен в эксплуатацию корпус № 1.

«Хотел бы сказать большое спасибо благотворительному фонду «Виктория», который вам помогает, и лично Леониду Викторовичу Михельсону за такое успешное социальное партнерство», – отметил врио губернатора.

Директор МАУ «Детский центр «Березки» Екатерина Железнова рассказала, что осталось отремонтировать еще один корпус для размещения детей. «Сейчас в каждой комнате этого корпуса размещено по шесть человек. После ремонта это будут пяти- и четырехместные комнаты. Сейчас удобства располагаются на этаже, а потом будут в каждом номере. Проект разработан, здесь все полностью поменяется, останутся только стены», – добавила она.

В настоящее время в «Березках» отдыхают и проходят курсы лечения 589 детей, большая часть из которых из Самарской области. Однако центр открыл свои двери для мальчишек и девчонок из других регионов России, а также из Снежного Донецкой народной республики – города-побратима 63-го региона. Этой весной лагерь организовал временное убежище для детей из обстрелянной Белгородской области. Тогда наш регион в числе первых откликнулся на помощь принять ребят.

Для детей на протяжении всей смены предусмотрена насыщенная образовательная и культурная программа, различные мастер-классы, конкурсы и соревнования по различным видам спорта, в том числе по футболу.

«Пообщался с педагогами и ребятами, волонтёрами и молодыми спортсменами. Какие у нас талантливые и замечательные дети. За ними – наше будущее, будущее России», – заключил Вячеслав Федорищев. Он поблагодарил сотрудников лагеря за бережное отношение к детям и пожелал успехов в дальнейшей работе.

Глава региона добавил, что в ближайшее время проведет отдельное совещание по развитию инфраструктуры детского отдыха в регионе. Всего в этом году в Самарской области открылось более 700 лагерей – загородных и пришкольных, в которых по предварительным данным проведут летние каникулы свыше 120 тысяч детей. Среди них – ребята из семей участников специальной военной операции, многодетных семей, а также из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, до конца года регион примет около 500 мальчишек и девчонок из Снежного.

 

Фото:   Дмитрий Бурлаков

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