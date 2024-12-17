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Вячеслав Федорищев провел заседание Президиума Комиссии Госсовета по направлению «Промышленность»

17 декабря 2024 15:59
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Первый вопрос повестки — рассмотрение паспортов национального проекта по обеспечению технологического лидерства «Беспилотные авиационные системы» и входящих в его состав федеральных проектов.

Во вторник, 17 декабря, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел в формате ВКС заседание Президиума Комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Промышленность».

«Подводим итоги года: сделаем документ, на следующей неделе всем разошлем от имени Комиссии, который будет обобщать результаты нашей работы, а самое главное – чтобы все цели, которые мы перед собой поставили, были описаны не только с точки зрения постановки целей, но и методов достижения этих целей», — сказал губернатор Самарской области, председатель комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Промышленность» Вячеслав Федорищев, открывая заседание.

Первый вопрос повестки — рассмотрение паспортов национального проекта по обеспечению технологического лидерства «Беспилотные авиационные системы» и входящих в его состав федеральных проектов. Ранее в рамках заседания рабочих групп комиссии при рассмотрения данного нацпроекта отмечалось значительное сокращения финансирования.

Глава региона подчеркнул, что необходимо искать внебюджетные источники финансирования: «Надо пробовать замещать внебюджетными средствами, чтобы целей, поставленных Президентом, достигать, и при этом в условиях ограничения бюджета показывать хорошую работу. Тут логика одна. Необходимо всеми возможностями искать внебюджетные источники. Так как отрасль одна из самых перспективных и с точки зрения экономики она «летает», необходимо посмотреть на возможность привлечения инструментов такого «народного» финансирования, инструментов по оперативному инвестиционному финансированию средними и крупными компаниями».

С докладами по первому вопросу выступили начальник Управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга России Алексей Сердюк, заместитель директора Департамента государственной политики в области гражданской авиации Министерства транспорта Российской Федерации Андрей Иванов и генеральный директор ООО «Транспорт Будущего» Юрий Козаренко.

Среди предложений озвучена необходимость встраивать беспилотники в гражданское направление, развивать и усиливать отечественное ПО и многое другое. Все предложения будут детально проработаны и озвучены на последующих заседаниях Президиума Комиссии Госсовета по направлению «Промышленность».

Рассмотрение доклада Минпромторга России по дополнительным мерам в части достижения национальных целей развития и векторы развития предприятий автомобилестроения, в частности поддержка автопрома – одни из вопросов заседания.

Кроме того, совместно с руководителями ключевых автопроизводителей рассмотрели предложения по поддержке отрасли. Участники акцентировали внимание на необходимости введения нетарифных мер защиты отечественных производителей, возросших расходах на обслуживание кредитного портфеля в новых макроэкономических условиях, а также предложениях по стимулированию спроса в гражданском секторе.

По итогам обсуждения и дальнейшей проработки будет сформирован перечень предложений, который будет направлен для рассмотрения в профильное Министерство, в том числе в части необходимости докапитализации институтов развития, управлению действующим портфелем обязательств и поддержке лизинговых программ.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

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