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Вячеслав Федорищев принял участие в открытии конкурса «Лучший по профессии» среди нефтепроводчиков

5 августа 2024 18:50
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Самара стала местом корпоративных финальных состязаний уже в четвертый раз, конкурсы на базе АО «Транснефть – Приволга» проходили в 2003, 2009 и 2019 годах.

В понедельник, 5 августа, врио губернатора Вячеслав Федорищев принял участие в торжественной церемонии открытия конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» ПАО «Транснефть», которая состоялась в Самаре на площадке Дворца спорта им. В. Высоцкого. В конкурсе принимают участие сотрудники, представляющие ключевые рабочие специальности нефтепроводной отрасли — представители 15 профессий трубопроводного транспорта из 23 дочерних обществ компании. Это помогает повышать профессиональное мастерство и уровень технической подготовки, развивает творческое отношение к труду, способствует обмену опытом. 

Правительство Самарской области уделяет особое внимание подготовке профессиональных кадров для предприятий, это одно из приоритетных направлений работы по развитию экономики. Конкурсы профессионального мастерства способствуют решению этой задачи. 

Глава региона поприветствовал участников на гостеприимной самарской земле: «Сегодня сюда приехали профессионалы со всей страны, сильные талантливые люди — показывать свое мастерство, свой профессионализм. Для Самарской области, сильного индустриального региона, получение новых знаний, совершенствование в профессии является важным направлением, мы всегда закладываем это в наши программы развития, программы взаимодействия с предприятиями, поддерживаем тех, кто хочет из года в год становиться сильнее». 

Вячеслав Федорищев выразил благодарность руководству компании за выбор Самары местом проведения конкурса. В 2024 году областная столица стала местом корпоративных финальных состязаний уже в четвертый раз, конкурсы на базе АО «Транснефть – Приволга» проходили в 2003, 2009 и 2019 годах.

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что компания «Транснефть – Приволга» является одним из крупнейших работодателей в регионе — в Самарской области работают более половины ее сотрудников, это почти 3,5 тысячи человек.

«Правительство Самарской области будет содействовать тому, чтобы компания становилась сильнее, успешнее, а как следствие, весь регион, получая поддержку во взаимодействии с компанией, становился еще более сильным, красивым и успешным», — отметил руководитель субъекта.

Обращаясь к участникам, которые приехали из других городов, Вячеслав Федорищев обратил внимание на возможность познакомиться с областной столицей: «Надеемся, что, из года в год совершенствуя свое мастерство, здесь, в Самаре, вы также будете находить дом, поддержку, место, куда приятно приезжать в гости с друзьями, с семьей». 

Конкурс профессионального мастерства среди организаций системы «Транснефть» проводится с 2001 года. «Каждый год разворачиваются напряженные состязания среди профессионалов своего дела. Появляется новое, импортозамещающее, оборудование, добавляются профессии, растут и требования к конкурсантам. Желаю всем участникам победы и дальнейших свершений», — отметил в приветственном слове вице-президент ПАО «Транснефть» Борис Король.

Напомним, также в июне этого года в Самарской области прошел региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший сыровар», федеральный этап область готовится принять в сентябре. Всероссийский конкурс проводится ежегодно, начиная с 2012 года, с целью повышения престижа рабочих профессий, востребованных на рынке труда. Конкурс по пяти номинациям организует Министерство труда и социальной защиты РФ. Самарская область неоднократно проводила федеральный этап конкурса. В 2018 году регион стал площадкой для проведения федерального этапа по номинации «Лучший матрос речного флота», в 2020 году – «Лучший пивовар», в 2021 году — «Лучший ветеринарный фельдшер», а в 2023 году – «Лучший слесарь аварийно-восстановительных работ».

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Акценты В центре внимания Самара

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