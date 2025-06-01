Вячеслав Федорищев поздравил жителей Тольятти с Днем города

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Глава региона подчеркнул, что Тольятти - город с большой историей, большими планами и большими перспективами, пишет Сова.

Возникнув 288 лет назад как Ставрополь-на-Волге, с течением времени он стал одним из крупнейших городских округов Средней Волги и сыграл ключевую роль в становлении отечественной автомобильной промышленности. Знаковым событием для страны стало также строительство Жигулевской ГЭС, на тот момент самой мощной в мире, создание нефтехимического кластера. Здесь сосредоточен огромный промышленный, инфраструктурный, инновационный и кадровый потенциал, работает около 120 крупных предприятий, отметил Вячеслав Федорищев.



Губернатор подчеркнул: в целях поддержки инвесторов развивается особая экономическая зона "Тольятти" - одна из наиболее эффективных площадок в стране, действует технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина", который входит в тройку лучших в России.

- Сегодня Тольятти, подтверждая статус локомотива региональной экономики, активно развивает производство, беспилотные авиационные системы, становится местом, где технологии сегодняшнего дня встречаются с технологиями дня завтрашнего. Флагманом новой для нашего региона отрасли является компания "Транспорт будущего" - якорный резидент научно-производственного центра беспилотных авиационных систем "Самара", - заявил руководитель области.

Кроме того, Тольятти - город с богатыми спортивными традициями. Достижения тольяттинских спортсменов в таких видах спорта, как хоккей, гандбол, футбол, авто- и мотоспорт, стали общероссийским достоянием.

- Дорогие друзья! Не сомневаюсь, что ваши трудолюбие, энергия, предприимчивость и в дальнейшем позволят уверенно решать все стоящие перед городским округом задачи. Благодарю вас за вовлеченность в процесс преобразований, происходящих в вашем прекрасном городе, за неравнодушие к его проблемам, готовность вместе, при поддержке федерального центра и региональных властей преодолевать трудности и двигаться вперед. От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия, а Тольятти - новых значимых достижений и процветания! - обратился Вячеслав Федорищев к жителям Тольятти и всей Самарской области.