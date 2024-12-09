Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем Героев Отечества

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Уважаемые жители Самарской области!

День Героев Отечества — праздник, отражающий мужество, несгибаемый дух, трудолюбие и самоотверженность лучших представителей нашего многонационального народа — наших предков и современников, величие их ратных и трудовых подвигов. Свершения Героев Отечества служат предметом национальной гордости.

Сегодня в зоне специальной военной операции наши бойцы, наследуя воинскую доблесть своих дедов и прадедов, сокрушивших фашизм, продолжают отстаивать интересы России ради мира на родной земле, ради будущих поколений.

Дорогие Герои! Вы для всех нас образец настоящей, искренней преданности Родине, ответственности за ее судьбу. Благодарю вас за все, что вы сделали и делаете для защиты нашей страны и укрепления ее мощи. Уверен, память о подвигах и свершениях Героев, благодарность и уважение к ним будут вдохновлять новые поколения граждан страны, помогать преодолевать любые препятствия.

Желаю нашим Героям, всем жителям региона успеха в добрых начинаниях, здоровья, благополучия и мира! С праздником, с Днем Героев Отечества!

Губернатор Самарской области В.А.Федорищев