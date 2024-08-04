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Вячеслав Федорищев поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

4 августа 2024 15:48
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Благодарю вас за профессионализм, ответственность, преданность своему делу. Желаю вам успехов в работе, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Уважаемые железнодорожники и ветераны отрасли!

Для нашей огромной страны железная дорога — это не просто вид транспорта, объединяющий регионы, города и поселки. Эта стратегически важная отрасль обеспечивает целостность экономического пространства, способствует реализации транзитного потенциала территорий и напрямую влияет на темпы развития экономики России.

Действующая на территории нашей Самарской области Куйбышевская железная дорога, филиал ОАО «РЖД», является крупнейшей стальной магистралью страны, соединяющей ее Центр и Запад с Уралом, Сибирью, Дальним Востоком, а также странами Центральной Азии.

Железнодорожники успешно решают сложные и ответственные задачи транспортного обслуживания и грузовых перевозок, реформирования отрасли, повышения ее конкурентоспособности, активно поддерживают военнослужащих и их семьи, что, безусловно, приближает нашу общую победу.

Взаимодействию между региональным Правительством и ОАО «РЖД», укреплению частно-государственного партнерства сегодня придается особое значение. Мы плодотворно сотрудничаем в области развития промышленного производства и совместных инфраструктурных проектов, в транспортной и социальной сфере. Недавно подписанное между нами соглашение будет способствовать повышению доступности и качества специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи нашим гражданам.

Благодарю вас за профессионализм, ответственность, преданность своему делу. Желаю вам успехов в работе, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Врио губернатора Самарской области В.А. Федорищев

Теги: Самара

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