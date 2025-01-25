Вячеслав Федорищев поздравил студентов Самарской области

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Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем российского студенчества!

Этот замечательный праздник, отмечаемый в Татьянин день, объединяет многотысячную студенческую молодежь, всех, кто когда-либо был или собирается стать студентом.

Годы учебы в высших и средних учебных заведениях – это незабываемое, наполненное яркими событиями, счастливое и вместе с тем очень ответственное время. Именно в эту пору человек делает свой профессиональный выбор, овладевает необходимыми знаниями, навыками, формируется как личность, гражданин нашей великой страны – России.

Творческий, интеллектуальный потенциал студентов и молодых ученых крайне важен для обеспечения технологического суверенитета нашего государства. Для его реализации сегодня, в соответствии с решением нашего Президента Владимира Владимировича Путина, в Самаре идет работа по созданию межвузовского кампуса IT-направления. В регионе активно развиваются студенческие стартапы, многие из которых стали победителями федерального конкурса на предоставление грантов Фонда содействия инновациям.

Еще одна точка роста – программа стратегического академического лидерства «Приоритет – 2030», в которую вошли сразу три наших вуза. Продолжается работа в рамках федерального проекта «Передовые инженерные школы».

Дорогие друзья! Благодарю вас за упорство в овладении знаниями, за активную общественную работу, за то, что каждый из вас стремится принести пользу родной земле. Особой благодарности заслуживают студенты, ставшие участниками специальной военной операции, и волонтеры, помогающие военнослужащим и их семьям. Ваш осознанный выбор, безусловно, послужит примером для нашей молодежи.

Уверен, в год 80-летия Великой Победы, объявленный Главой государства Годом Защитника Отечества, мы вместе сделаем максимум возможного, чтобы победить на фронте и сделать нашу страну еще сильнее. С вашей помощью мы укрепим позиции Самарской области как одного из ведущих научно-образовательных центров страны, кузницы кадров для экономики будущего.

Региональное Правительство и дальше будет уделять самое пристальное внимание повышению качества образовательного процесса, помощи талантливой молодежи, социальной поддержке студенчества. Наша цель – сделать все необходимое, чтобы студенты, аспиранты, преподаватели могли учиться, работать, создавать семьи и воспитывать детей в комфортных условиях.

Желаю вам успешной учебы, крепкого здоровья, новых свершений и открытий, веры в собственные силы и, конечно, удачи!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев