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Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Весны и Труда

1 мая 2025 11:41
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Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем весны и труда

Уважаемые жители Самарской области!

Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!

Этот государственный праздник, несущий в себе весеннее обновление и мощный заряд оптимизма, традиционно один из самых любимых в нашей стране. Первомай олицетворяет солидарность трудящихся,  объединенных общим стремлением к созидательному труду, миру и согласию.

Сегодня вопросы занятости, повышения производительности труда, защиты прав трудовых коллективов  имеют принципиально важное значение для укрепления экономики, создания базовых условий для победы в специальной военной операции. Только крепкий, надежный тыл позволит нам решить задачи обеспечения безопасности наших граждан и Российского государства в целом, достичь национальных целей развития России, поставленных Президентом В.В. Путиным. Поэтому руководство страны, региональное Правительство предпринимают комплексные меры для улучшения ситуации на рынке труда, решения кадровых проблем.

По итогам прошлого года в нашем регионе фиксируется минимальная безработица. Вместе с тем, мы стремимся к тому, чтобы занятость коррелировала с потребностями завтрашнего дня. Решить проблему ограниченности трудовых ресурсов призван новый национальный проект «Кадры», который запущен с 2025 года по решению Главы государства, проект Агентства стратегических инициатив «Время жить в России», целенаправленная кадровая политика, главным критерием которой является эффективность подготовки специалистов вузами и ссузами в соответствии с запросами экономики региона.

Особое внимание, самое теплое, сердечное отношение – к ветеранам войны и  труженикам тыла, благодаря которым наш народ смог выстоять в смертельной схватке с фашизмом и добыть Великую Победу, 80-летие которой мы будем всенародно отмечать 9 мая.

Не сомневаюсь, что, сберегая священную память о бессмертном подвиге старшего поколения, сохраняя преемственность ратных и трудовых традиций, любовь к Родине, мы обязательно победим и в новых исторических условиях.

От всей души желаю вам, дорогие друзья, счастья, благополучия, праздничного настроения и успехов в созидательном труде на благо Отечества!

 Губернатор Самарской области В.А. Федорищев

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