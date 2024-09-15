Вячеслав Федорищев поздравил с профессиональным праздником работников санитарно-эпидемиологического надзора

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Уважаемые работники Роспотребнадзора!

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора!

Ваша служба надежно стоит на страже здоровья граждан. Во взаимодействии с органами исполнительной власти Управление Роспотребнадзора по Самарской области решает поставленные перед ним задачи по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, доброкачественного и безопасного водоснабжения и питания людей, санитарного содержания территорий населенных мест.

Особое место в работе Роспотребнадзора занимают вопросы охраны окружающей среды, профилактики инфекционных заболеваний, реализации приоритетных проектов, федеральных и региональных целевых программ. О том, насколько важна роль службы в жизни каждого человека и всего нашего общества, свидетельствует ваш вклад в борьбу с COVID-19.

Благодарю вас за честный, самоотверженный труд, высочайший профессионализм, стремление все свои знания, навыки и опыт использовать во благо людей.

Желаю вам счастья, здоровья, успехов в профессиональной деятельности!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев