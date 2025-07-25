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Вячеслав Федорищев поздравил с праздником сотрудников и ветеранов органов следствия

25 июля 2025 13:01
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Вячеслав Федорищев поздравил с праздником сотрудников и ветеранов органов следствия

Уважаемые сотрудники и ветераны органов следствия России!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы вносите большой вклад в укрепление правовых основ государства, борьбу с организованной преступностью, коррупцией, терроризмом и экстремизмом, в обеспечение безопасности наших граждан, защиту их прав и свобод.

Ваш труд способствует созданию условий для успешной реализации нацпроектов, формированию правового сознания людей, достижения национальных целей развития страны, поставленных Президентом Российской Федерации В.В. Путиным.

Своей каждодневной работой вы укрепляете конституционный порядок, восстанавливаете справедливость, обеспечиваете принцип неотвратимости наказания, что крайне важно в условиях проведения специальной военной операции, мобилизации нашего общества для достижения победы над внешним врагом и изобличения его пособников внутри страны.

Благодарю вас за высочайший профессионализм, верность долгу, патриотизм, настойчивость и принципиальность. Уверен, что эти качества и в дальнейшем будут определять стиль вашей работы, гарантируя ее оперативность и эффективность.

Региональное правительство и впредь будет оказывать вам всю необходимую помощь в целях поддержания законности и правопорядка на территории Самарской области.

Желаю вам крепкого здоровья, стабильности, благополучия, успехов в вашей деятельности на благо Отечества!

 Губернатор Самарской области В.А. Федорищев

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