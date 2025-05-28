Вячеслав Федорищев поздравил с праздником пограничников Самарской области

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Уважаемые пограничники и ветераны пограничной службы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Охрана государственной границы – одна из важнейших задач, решение которой обеспечивает защиту национальных интересов России и безопасность наших граждан.

Пограничники всегда принимали на себя первый удар и героически, до последней капли крови сражались с превосходящим по численности агрессором. Неувядаемой славой покрыли себя защитники рубежей нашей Родины в 1941 году. Неустрашимо встав на пути немецко-фашистской орд, они замедлили продвижение врага вглубь нашей страны, чем способствовали срыву плана «Барбаросса».

Достойными преемниками героев Великой Отечественной войны стали современные «зеленые фуражки», проявившие стойкость и мужество в ходе проведения специальной военной операции. Их подвиг на территории Курской, Брянской и Белгородской областей никогда не будет забыт.

Бдительно несут службу сотрудники отряда пограничного контроля «Поволжье». В тесном взаимодействии с региональным Правительством они ведут работу по обеспечению надежной охраны госграницы, противодействуют терроризму, трансграничной организованной преступности, наркотрафику, нелегальной миграции и контрабанде.

Уважаемые товарищи! Благодарю вас за верность долгу и присяге, отвагу и самоотверженность. Спасибо ветеранам, передавшим молодому поколению свой богатый опыт и привившим гордость за принадлежность к пограничной службе ФСБ Российской Федерации.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, крепости духа, благополучия и удачи во всех начинаниях! Уверен, что 2025 год, объявленный Президентом России В.В. Путиным Годом защитника Отечества, будет отмечен новыми успехами и достижениями в вашей служебной деятельности!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев