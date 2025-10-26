Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области с профессиональным праздником

168

Уважаемые работники автомобильного и городского пассажирского транспорта!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваш труд обеспечивает стабильную работу объектов промышленной и социальной инфраструктуры, предприятий торговли и сельского хозяйства, определяющих параметры развития Самарской области.

Правительство региона уделяет большое внимание созданию условий для надежного функционирования автотранспортных предприятий. В настоящее время с учетом пожеланий перевозчиков и наших граждан разрабатывается транспортная стратегия региона, строятся и ремонтируются дороги, трамвайные линии, активно развивается логистическая система. По национальному проекту «Инфраструктура для жизни», реализуемому по решению Президента В.В.Путина, ведется обновление общественного транспорта. Так, в текущем году в Самару уже поставлены и вышли на маршруты 300 автобусов, в Тольятти будут закуплены 48 автобусов и 7 троллейбусов. Запланирована также поставка 40 односекционных трамвайных вагонов.

Дорогие друзья! Профессия автомобилиста, водителя пассажирского транспортного средства требует высочайшего мастерства, выдержки и ответственности. Не сомневаюсь, что эти качества и в дальнейшем позволят вам повышать достигнутые показатели, обеспечивать безопасность дорожного движения, делать жизнь людей более комфортной и благополучной.

Искренне благодарю вас за достойный вклад в укрепление экономического потенциала региона, преданность трудовым традициям, заложенным ветеранами отрасли. Выражаю особую признательность водителям, доставляющим гуманитарные грузы в зону СВО. Укрепляя связь тыла с фронтом, вы помогаете нашим героям побеждать.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, оптимизма и водительской удачи!

Губернатор Самарской области В.А.Федорищев