Вячеслав Федорищев поздравил работников лесного хозяйства региона с профессиональным праздником

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Уважаемые работники и ветераны лесного хозяйства Самарской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем работников леса!

Это праздник объединяет всех, кто заботится о сохранении и восстановлении лесных ресурсов, их рациональном использовании, любит и ценит уникальные природные богатства Самарского края, болеет душой за будущее своей малой родины.

Важнейшим направлением вашей каждодневной работы является реализация региональной составляющей национального проекта «Экология» — «Сохранение лесов». За 5 лет специалисты отрасли восстановили почти 4 тысячи гектаров лесного фонда, вырастили 26 млн. единиц посадочного материала, заготовили более 50 тонн семян лесных растений.

По решению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в 2025 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета стартует новый одноименный нацпроект, рассчитанный на период до 2030 года. Уверен, это позволит нам решить многие задачи в сфере лесного хозяйства и сделать Самарскую область еще более комфортным для проживания, инвестиционно привлекательным регионом России.

Благодарю вас за честное и добросовестное исполнение профессионального долга, самоотверженность, преданность делу и высокую ответственность за результаты своего труда. Спасибо ветеранам отрасли, усилиями которых удалось сберечь живописную природу родного края для наших детей и будущих поколений.

Желаю вам и вашим семьям счастья, крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев