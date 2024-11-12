Вячеслав Федорищев поздравил профсоюзных работников с Днём профсоюзов Самарской области

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Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днём профсоюзов Самарской области!

В этом году профсоюзному движению в губернии исполняется 119 лет. Путь становления, развития и реорганизации, пройденный профсоюзами, был непростым. И эта история неотделима от истории нашего родного края и страны. На протяжении десятков лет многотысячный профактив трудился в сфере укрепления трудовой дисциплины, охраны труда, социального страхования, культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в коллективах предприятий и организаций.

Правительство региона тесно взаимодействует с Федерацией профсоюзов Самарской области. Важнейшим направлением совместной работы является укрепление экономического потенциала региона, развитие инфраструктуры рынка труда, обеспечение стабильной занятости населения. Наше сотрудничество будем укреплять и расширять.

Хочу искренне поблагодарить вас за усилия, направленные на заботу о главном богатстве нашей губернии – её трудолюбивых и талантливых людях.

Выражаю признательность активу, ветеранам, всем членам профсоюза, которые поддерживают участников специальной военной операции, собирая гуманитарную помощь, по зову души и сердца помогают семьям военнослужащих. Убеждён, что общими усилиями мы добьёмся Победы.

От всей души желаю вам здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях на благо Самарской области и России!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев