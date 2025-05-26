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Вячеслав Федорищев поздравил предпринимателей Самарской области с Днем российского предпринимательства

26 мая 2025 09:52
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Вячеслав Федорищев поздравил предпринимателей Самарской области с Днем российского предпринимательства

Уважаемые предприниматели!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Активность бизнеса — ключевой фактор социально-экономического развития Самарской области и всей страны.

В нашем регионе благодаря поддержке государства, реализации  национальных проектов сегмент малого и среднего бизнеса, несмотря на серьезные вызовы времени, демонстрирует устойчивый рост. В предпринимательскую деятельность вовлечены более 40% от общего числа занятых в региональной экономике – почти на четверть больше, чем пятью годами ранее. Ежегодно растет и количество самозанятых: этот статус уже зарегистрировали более 300 тысяч жителей региона.

Вы успешно проявляете себя в самых разных сферах жизни. Создание дополнительных рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, расширяющийся ассортимент товаров и услуг, благоустройство, благотворительность стали важными составляющими вашей работы.

Региональная власть заинтересована в укреплении позиций цивилизованного, социально ответственного, открытого бизнеса, в улучшении инвестиционного климата. Мы всегда будем поддерживать инициативных, энергичных, неравнодушных к судьбе России людей, сумевших организовать и развить свое дело.

Дорогие друзья! Спасибо вам за вклад в развитие родного края, достижение национальных целей развития России, поставленных Президентом В.В. Путиным, помощь, оказываемую вами участникам специальной военной операции и их семьям. Готовность малого и среднего бизнеса оперативно откликаться на их нужды и потребности служит важным слагаемым, приближающим нашу победу.

В этот праздничный день от всей души желаю вам здоровья, счастья, благополучия, надежных партнеров по бизнесу, стабильных доходов и  перспективных бизнес-проектов!

 Губернатор Самарской области В.А. Федорищев

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