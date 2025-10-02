Я нашел ошибку
В Самарской области пытались сбыть более 5 кг наркотика
На сцене Самарского академического театра оперы и балета театр будет выступать 4 дня и даст 5 спектаклей
Ремонты, ветеринары, штрафы: какие траты больше всего бьют по бюджету
Студенческие отряды Самарской области стали призёрами окружного конкурса профессионального мастерства в Перми
в Британии уволили уборщицу за тайную работу по 17 часов в день
Главе СКР доложат о ходе расследования нападения собак на ребенка в Самаре
Туристический оператор провел экологическую акцию в честь дня туризма и подарил городу 10 елей для благоустройства Самарской набережной
Самарцев приглашают на встречу, посвященную творчеству Ильи Репина
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
Вячеслав Федорищев поздравил педагогов региона с Днем среднего профессионального образования и 85-летием системы среднего профессионального образования России

2 октября 2025 10:58

2 октября 2025 10:58
210
Вячеслав Федорищев поздравил педагогов региона с Днем среднего профессионального образования и 85-летием системы среднего профессионального образования России

Уважаемые работники и ветераны системы среднего профессионального образования Самарской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Этот праздник объединяет педагогов, наставников, мастеров, всех, кто занимается обучением и воспитанием студентов, обеспечением учебного процесса.

Сегодня мы также отмечаем 85-летие системы среднего профессионального образования России, которая стала важной частью истории страны, определила судьбы миллионов людей, внесла значительный вклад в развитие отечественной экономики, науки, культуры.

Подготовка кадров в соответствии с реальными потребностями   экономики, укрепление взаимодействия и партнёрских отношений между образовательными организациями и потенциальными работодателями – одна  из важнейших задач государства. Решению этой задачи способствует реализация федерального проекта «Профессионалитет», который входит в национальный проект «Молодежь и дети», инициированный Президентом В.В.Путиным.

Самарская область в числе первых присоединилась к проекту. В 2026 году 3 колледжа из нашего региона получат гранты из федерального бюджета на создание кластеров СПО. Региональным Правительством будет оказана поддержка и софинансирование этих проектов в общем объеме 100 миллионов рублей. В качестве работодателей-участников  выступили крупнейшие предприятия региона – ПАО «КуйбышевАзот», ООО «Тольяттикаучук», АО «ТОАЗ», представители бизнеса, медицинские организации.

Мы и дальше будем двигаться по пути широкого распространения отраслевой модели подготовки кадров — специалистов среднего звена по востребованным специальностям. К 2030 году все колледжи и техникумы нашего региона будут вовлечены в профильные кластеры и подготовят не менее 30 тысяч квалифицированных рабочих и служащих.

Уважаемые друзья! Без вашей активной работы, инициативы, творческого подхода к делу достичь этой цели будет невозможно.  Благодарю вас за самоотверженный труд, ответственность, упорство в достижении результата. Спасибо ветеранам системы СПО, чей вклад в подготовку кадров невозможно переоценить.

От всей души желаю вам здоровья, семейного счастья, благополучия и успехов в работе!

Губернатор Самарской области В.А.Федорищев

Более 60% соцучреждений Самары подключены к отоплению
2 октября 2025  10:05
Более 60% соцучреждений Самары подключены к отоплению
175
Дмитрий Чернышенко также поблагодарил губернатора за реализацию проекта по созданию межвузовского кампуса мирового уровня.
1 октября 2025  14:44
Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев обсудили социально-экономическое развитие Самарской области
337
Вячеслав Федорищев обратился к пожилым жителям Самарского региона
1 октября 2025  11:47
Вячеслав Федорищев обратился к пожилым жителям Самарского региона
324
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
30 сентября 2025  11:51
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
480
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
30 сентября 2025  11:19
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
2230
