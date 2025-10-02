Вячеслав Федорищев поздравил педагогов региона с Днем среднего профессионального образования и 85-летием системы среднего профессионального образования России

210

Уважаемые работники и ветераны системы среднего профессионального образования Самарской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Этот праздник объединяет педагогов, наставников, мастеров, всех, кто занимается обучением и воспитанием студентов, обеспечением учебного процесса.

Сегодня мы также отмечаем 85-летие системы среднего профессионального образования России, которая стала важной частью истории страны, определила судьбы миллионов людей, внесла значительный вклад в развитие отечественной экономики, науки, культуры.

Подготовка кадров в соответствии с реальными потребностями экономики, укрепление взаимодействия и партнёрских отношений между образовательными организациями и потенциальными работодателями – одна из важнейших задач государства. Решению этой задачи способствует реализация федерального проекта «Профессионалитет», который входит в национальный проект «Молодежь и дети», инициированный Президентом В.В.Путиным.

Самарская область в числе первых присоединилась к проекту. В 2026 году 3 колледжа из нашего региона получат гранты из федерального бюджета на создание кластеров СПО. Региональным Правительством будет оказана поддержка и софинансирование этих проектов в общем объеме 100 миллионов рублей. В качестве работодателей-участников выступили крупнейшие предприятия региона – ПАО «КуйбышевАзот», ООО «Тольяттикаучук», АО «ТОАЗ», представители бизнеса, медицинские организации.

Мы и дальше будем двигаться по пути широкого распространения отраслевой модели подготовки кадров — специалистов среднего звена по востребованным специальностям. К 2030 году все колледжи и техникумы нашего региона будут вовлечены в профильные кластеры и подготовят не менее 30 тысяч квалифицированных рабочих и служащих.

Уважаемые друзья! Без вашей активной работы, инициативы, творческого подхода к делу достичь этой цели будет невозможно. Благодарю вас за самоотверженный труд, ответственность, упорство в достижении результата. Спасибо ветеранам системы СПО, чей вклад в подготовку кадров невозможно переоценить.

От всей души желаю вам здоровья, семейного счастья, благополучия и успехов в работе!

Губернатор Самарской области В.А.Федорищев