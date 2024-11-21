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Вячеслав Федорищев поздравил налоговиков Самарского региона с профессиональным праздником

21 ноября 2024 11:16
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Вячеслав Федорищев поздравил налоговиков Самарского региона с профессиональным праздником

Уважаемые сотрудники и ветераны налоговых органов!

Примите мои поздравления с профессиональным праздником!

Вы решаете очень сложные, ответственные, исключительно важные для государства и общества задачи, обеспечивая тем самым возможность направлять средства на развитие экономики и повышение качества жизни граждан. Вашим трудом создается финансовая основа для опережающего социально-экономического развития региона, укрепления тыла, что в условиях проведения специальной военной операции является одним из решающих факторов победы.

Результаты работы Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области позволили дополнительно профинансировать наиболее значимые социальные расходы. Эти средства направлялись на поддержку малообеспеченных категорий граждан, реализацию региональных составляющих национальных проектов, финансирование социальных программ, инвестиционных и капитальных проектов.

Уверен, что наша активная совместная работа и в дальнейшем будет способствовать обеспечению поступлений во все уровни бюджета, осуществлению эффективного контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах.

Дорогие друзья! Благодарю вас за профессионализм, ответственность, принципиальность, преданность делу. Спасибо ветеранам службы, которые передают свой богатый опыт молодежи, помогая молодым специалистам внедрять эффективные инструменты налогового администрирования, добиваться неукоснительного соблюдения требований закона в сфере налогообложения.

Желаю вам здоровья, неиссякаемой энергии, семейного благополучия и новых профессиональных успехов!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев

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