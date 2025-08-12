Вячеслав Федорищев поздравил летчиков Самарской области с праздником Военно-воздушных сил

119

Уважаемые авиаторы и ветераны Военно-воздушных сил!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Наш регион традиционно является одним из важнейших центров авиастроения и подготовки летных кадров.

Собранные у нас в годы Великой Отечественной войны штурмовики Ил-2, прозванные «летающими танками», внесли значительный вклад в Победу. И сегодня предприятия регионального ОПК достойно выполняют гособоронзаказ, обеспечивая обороноспособность страны.

Жители Самарской области гордятся тем, что на территории региона размещается прославленное Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков, отметившее недавно 85-летие со дня образования. Сызранские вертолетчики, проявляя мужество, героизм и высочайшее летное мастерство, с высокой эффективностью решают поставленные перед ними задачи в ходе специальной военной операции.

Губернатор Самарской области В.А.Федорищев