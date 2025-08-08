Вячеслав Федорищев подвел итоги рабочей поездки в Кинель-Черкасский район

Я нашел ошибку
Главные новости:
На протяжении нескольких часов зрители наблюдали за напряжённой борьбой, где главным оружием была не физическая сила, а стратегия, выдержка и аналитическое мышление.
В самарском центре спорта «Ладья» прошёл турнир по шахматам среди сотрудников УФСИН региона
В связи с этим с 13 по 26 августа будет временно приостановлено горячее водоснабжение ряда жилых домов и организаций.
«Т Плюс» выполнит ремонт тепловых сетей от Центральной отопительной котельной в Самаре
Прогноз погоды в Самаре на выходные 9-10 августа: жара ушла
Прогноз погоды в Самаре на выходные 9-10 августа: жара ушла
В Клиниках СамГМУ провели вторую аллогенную трансплантацию костного мозга
В Клиниках СамГМУ провели вторую аллогенную трансплантацию костного мозга
Статистика ко Дню строителя: 17% руководителей ООО по стройке — женщины
Статистика ко Дню строителя: 17% руководителей ООО по стройке — женщины
Уже полмиллиона человек зарегистрировались на дистанционное электронное голосование Изображение
Уже полмиллиона человек зарегистрировались на дистанционное электронное голосование Изображение
Самарская и Нижегородская области обменялись лучшими практиками в сфере науки, образования и работы с бизнесом
Самарская и Нижегородская области обменялись лучшими практиками в сфере науки, образования и работы с бизнесом
Суд принял новое решение по делу самарского экс-премьера
Суд принял новое решение по делу самарского экс-премьера
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.38
-0.81
EUR 92.66
-0.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет заключительная экскурсия по выставке «Фактура памяти»
Самарцам расскажут о творчестве художника Марселя Дюшана
В Самаре отметят 95-летие Воздушно-десантных войск России
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Вячеслав Федорищев подвел итоги рабочей поездки в Кинель-Черкасский район

8 августа 2025 13:10
98
Вячеслав Федорищев подвел итоги рабочей поездки в Кинель-Черкасский район

Глава региона Вячеслав Федорищев с членами правительства Самарской области посетил с рабочей поездкой Кинель-Черкасский район. Формат программы был традиционный.
«Главное – общение с людьми: заслуженные жители, молодежь, семьи, ветераны СВО, предприниматели, работники различных отраслей. Получаем от них наказы, просьбы, слышим о проблемах и принимаем решения», — отметил губернатор.

Вячеслав Федорищев посетил Центральную районную больницу. Учреждение больше 10 лет работает в статусе межмуниципального центра, обслуживает больше 40 тыс. человек. Здесь глава региона осмотрел центр амбулаторно-онкологической помощи, приемно-диагностическое отделение, педиатрическое отделений и взрослую поликлинику, отремонтированные и оснащенные в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Самарской области».

Затем губернатор провел встречу с предпринимательским активом района, на которой обсудили развитие частного бизнеса и меры поддержки предпринимателей. Отметим, что все участники встречи — получатели господдержки на сохранение и развитие своего дела.
В Центре поддержки участников СВО «Своих не бросаем» глава региона встретился с волонтерами, семьями военнослужащих и участниками СВО. Вячеслав Федорищев вручил почетный знак Губернатора Самарской области «За содействие Вооруженным Силам РФ» III степени волонтеру благотворительного общества «Доброе сердце» Тамаре Михайловой. Для добровольцев в центр передана нужная швейная аппаратура, а также оборудование для приготовления сухих пайков.
По итогам рабочей поездки Вячеслав Федорищев провел совещание по социально-экономическому развитию муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области.

«Мы сверились с программой развития Самарской области, которую утвердили в прошлом году. Программа выполняет мероприятия, которые были запланированы, которые шли от наказов жителей, это первое. Второе — увидели слаженную системную работу команды и главы администрации, и финансово-хозяйственного блока, блока ЖКХ. Да, вопросов много, но они решаются. И самое главное, посмотрели данные ЦУР: идет хорошая обратная связь. Жители проблемы обозначают, их не замалчивают, с ними работают. Ну и самое главное, очень сильная экономика. Район всегда был на особом счету с точки зрения сельского хозяйства. Поэтому здесь видим, программа развития исполняется. Понимаем, что есть несколько направлений, которые надо усилить. Поможем команде муниципального образования. Но важно, что все это укладывается в логику национальных проектов, которые утвердил наш Президент», — сказал Вячеслав Федорищев.
«Мы сегодня говорили о разных объектах. Каждый из них уникален и важен для жителей нашего района. Это школы, больницы, спортивные сооружения. Это все объекты, без которых жизнь не будет полноценной. Поэтому я благодарю и Вячеслава Андреевича, и всю команду правительства, которая помогает решать вопросы, обозначает перспективы. Это очень важно понимать, что мы в одной команде — в команде губернатора», — подчеркнул глава муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области Валерий Фролов.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Центр «Мой бизнес» проведет серию тренингов по повышению производительности труда
8 августа 2025  13:29
Центр «Мой бизнес» проведет серию тренингов по повышению производительности труда
85
Въезд в Самару ограничен из-за ремонтных работ
8 августа 2025  11:30
Въезд в Самару ограничен из-за ремонтных работ
213
9 августа в Самаре отметят День физкультурника
7 августа 2025  13:07
9 августа в Самаре отметят День физкультурника
335
Авито и «Том Сойер Фест» помогут восстановить самарский «Дом с часами»
7 августа 2025  12:56
Авито и «Том Сойер Фест» помогут восстановить самарский «Дом с часами»
287
Малый и средний бизнес Самарской области привлёк 800 миллионов рублей на инвестпроекты
7 августа 2025  10:08
Малый и средний бизнес Самарской области привлёк 800 миллионов рублей на инвестпроекты
368
Весь список