Вячеслав Федорищев подвел итоги рабочей поездки в Кинель-Черкасский район

98

Глава региона Вячеслав Федорищев с членами правительства Самарской области посетил с рабочей поездкой Кинель-Черкасский район. Формат программы был традиционный.

«Главное – общение с людьми: заслуженные жители, молодежь, семьи, ветераны СВО, предприниматели, работники различных отраслей. Получаем от них наказы, просьбы, слышим о проблемах и принимаем решения», — отметил губернатор.

Вячеслав Федорищев посетил Центральную районную больницу. Учреждение больше 10 лет работает в статусе межмуниципального центра, обслуживает больше 40 тыс. человек. Здесь глава региона осмотрел центр амбулаторно-онкологической помощи, приемно-диагностическое отделение, педиатрическое отделений и взрослую поликлинику, отремонтированные и оснащенные в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Самарской области».

Затем губернатор провел встречу с предпринимательским активом района, на которой обсудили развитие частного бизнеса и меры поддержки предпринимателей. Отметим, что все участники встречи — получатели господдержки на сохранение и развитие своего дела.

В Центре поддержки участников СВО «Своих не бросаем» глава региона встретился с волонтерами, семьями военнослужащих и участниками СВО. Вячеслав Федорищев вручил почетный знак Губернатора Самарской области «За содействие Вооруженным Силам РФ» III степени волонтеру благотворительного общества «Доброе сердце» Тамаре Михайловой. Для добровольцев в центр передана нужная швейная аппаратура, а также оборудование для приготовления сухих пайков.

По итогам рабочей поездки Вячеслав Федорищев провел совещание по социально-экономическому развитию муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области.

«Мы сверились с программой развития Самарской области, которую утвердили в прошлом году. Программа выполняет мероприятия, которые были запланированы, которые шли от наказов жителей, это первое. Второе — увидели слаженную системную работу команды и главы администрации, и финансово-хозяйственного блока, блока ЖКХ. Да, вопросов много, но они решаются. И самое главное, посмотрели данные ЦУР: идет хорошая обратная связь. Жители проблемы обозначают, их не замалчивают, с ними работают. Ну и самое главное, очень сильная экономика. Район всегда был на особом счету с точки зрения сельского хозяйства. Поэтому здесь видим, программа развития исполняется. Понимаем, что есть несколько направлений, которые надо усилить. Поможем команде муниципального образования. Но важно, что все это укладывается в логику национальных проектов, которые утвердил наш Президент», — сказал Вячеслав Федорищев.

«Мы сегодня говорили о разных объектах. Каждый из них уникален и важен для жителей нашего района. Это школы, больницы, спортивные сооружения. Это все объекты, без которых жизнь не будет полноценной. Поэтому я благодарю и Вячеслава Андреевича, и всю команду правительства, которая помогает решать вопросы, обозначает перспективы. Это очень важно понимать, что мы в одной команде — в команде губернатора», — подчеркнул глава муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области Валерий Фролов.