Вячеслав Федорищев осмотрел выставочную экспозицию XIII международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»

В первый день работы XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» открылась выставка достижений российского спорта. Торжественное открытие состоялось на площадке «Солидарность Самара Арена». Старт работе выставочной экспозиции был дан на стенде Министерства Спорта России.

Форум проводится в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации Владимира Путина. Оператор мероприятия – Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации и правительства Самарской области.

В церемонии торжественного открытия приняли участие: статс-секретарь – заместитель Министра спорта, вице-президент Олимпийского комитета России Александр Никитин, губернатор Тульской области, председатель комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Физическая культура и спорт» Дмитрий Миляев.

«Этот форум занимает особое место среди ведущих спортивно-деловых площадок России. Он объединяет государственных деятелей, представителей спортивной элиты, экспертного сообщества и бизнеса. В этом году среди участников также представители 51 страны, что подтверждает статус Форума как значимой платформы для международного диалога и сотрудничества в сфере спорта», – отметил статс-секретарь – заместитель Министра спорта, вице-президент Олимпийского комитета России Александр Никитин.

«Выставочная экспозиция станет точкой притяжения гостей и участников Форума. Здесь представлены регионы России, спортивные федерации, Комиссия Госсовета по направлению «Физкультура и спорт», Государственный музей спорта и такие участники спортивной экосистемы как «ФосАгро», «Промсвязьбанк», «РЖД», «Российская Премьер-Лига» — наши крупные спонсоры и игроки. А в центре — построен – «Дом спорта». Это стенд, который отражает деятельность Министерства спорта, Олимпийского комитета России и Российского спортивного фонда», — добавил Никитин

В павильонах выставочной экспозиции Форума размещена уникальная коллекция олимпийских факелов, начиная с 1936 года, интерактивные зоны с роботами, искусственным интеллектом, фиджитал-комплексы и многое другое. Выставка объединяет деловой и спортивный формат и способствует полноценному погружению гостей в мир спорта.

С масштабной экспозицией региона ознакомился Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Стенд Самарской области – это не просто выставочное пространство, а динамичная интерактивная площадка, демонстрирующая, как спорт становится драйвером развития и точкой притяжения для тысяч людей.

Экспозиция объединяет спортивную историю и высокотехнологичное будущее региона. Восемь интерактивных зон приглашают гостей стать активными участниками. Посетители могут сыграть в фиджитал-головоломку на «Полигоне», управлять машинками с велотренажеров на «Мотостадионе», погрузиться в историю ХК «Лада» у ледяного арт-объекта «Сердце Самары» и открыть личные истории чемпионов в инсталляции «Раздевалка». Технологические зоны «Дрон-баскетбол» и «Парусный спорт» соседствуют с экспозицией о местных производителях спортивных товаров. Каждая зона демонстрирует, как спорт становится современной средой для развития и инноваций.

На выставке в рамках XIII международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» будут представлены презентации спортивных событий, подписания соглашений и продемонстрированы результаты работы и достижения всей спортивной отрасли России.

«Завтра состоится пленарное заседание форума, заседание Совета при Президенте России по развитию физической культуры и спорта. Это будет по-настоящему содержательное обсуждение нашего спортивного будущего. Руководство комиссии Госсовета по спорту, федераций представят свое видение в части развития спорта. Важно, что мы выступаем единой командой: все предложения были выработаны совместно, большинство — в рамках созданного нами движения «Чистый спорт» — это результат глубокой аналитической работы и диалога с федерациями, — отметил глава региона. — Для Самары такие форумы — это всегда мощный толчок в развитии. Мы сделали существенный шаг в создании спортивной инфраструктуры: завершаем стоительство100 новых объектов, от ФОКов до фиджитал-центра и десятков спортивных площадок. Мы уже закладываем основу для гимнастического Центра Алексея Немова в Тольятти и школы бокса Олега Саитова в Самаре. Всё это — реальное наследие, которое останется региону на долгие годы. Убежден, что «самарский кейс» наших преобразований может стать примером для всей страны. Впереди — большая работа, и мы к ней готовы».

Также важнейшим событием в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войны станет Парад Памяти 7 ноября, который пройдет в Самаре на площади им.Куйбышева уже в 15-й раз. Зрителями станут многочисленные гости форума, в том числе из-за рубежа. Как отметил Вячеслав Федорищев, этот парад — дань памяти и уважения подвигу наших отцов, дедов и прадедов, которые в 1941 году, в самые трудные дни начала войны, показали миру несгибаемую мощь и волю к Победе.

Фото: Виктор Лунченко