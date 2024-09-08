Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самары по случаю Дня города

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Дорогие друзья!

Сегодня Самара отмечает свой 438-й день рождения. Этот праздник вызывает самый живой отклик в сердцах не только жителей нашего областного центра, но и всех, кто побывал у нас, увидел неповторимые волжские закаты, посетил набережную и знаковые места, связанные с историей и достижениями городского округа.

Самара – это космос, авиастроение, металлургия, оборонно-промышленный комплекс. Это наука и высокие стандарты образования. Это инновации в самых разных сферах жизни – от здравоохранения и туризма до креативной индустрии. Это разнообразная и насыщенная культурная жизнь.

Но прежде всего, Самара – это активные, трудолюбивые, талантливые люди, честно работающие на благо страны, бережно хранящие историческую летопись родного города, ставшего в годы Великой Отечественной войны запасной столицей Советского Союза и кузницей оружия Победы.

Сегодняшним победам и достижениям нашего мегаполиса мы обязаны всем поколениям самарцев — их трудовым традициям, ответственному отношению к прошлому, настоящему и будущему родной земли, глубокой и искренней любви к Самаре.

Особая признательность тем, кто защищает наше Отечество на полях специальной военной операции, кто помогает им в тылу, поддерживает их семьи, словом и делом укрепляя боевой дух наших воинов.

Вместе нам еще многое предстоит сделать, чтобы Самара стала более комфортным для труда и отдыха, привлекательным для инвестиций, современным, благоустроенным городом. Предложения горожан максимально учтены в разработанной Правительством области пятилетней программе развития региона. Хочу сказать большое спасибо всем, кто помогал нам в этой работе.

Уверен, что сообща мы решим все задачи, поставленные Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, по достижению национальных целей развития России.

Желаю вам и вашим близким, дорогие самарцы, крепкого здоровья, благополучия, мира, счастья и добра!

Врио губернатора Самарской области В.А. Федорищев