Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в День судебного пристава

154

Уважаемые сотрудники Федеральной службы судебных приставов!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваша служба вносит значимый вклад в обеспечение конституционных прав граждан, интересов государства и участников экономической деятельности, способствует повышению эффективности судебной системы.

Результативная работа судебных приставов помогает укреплять веру людей в силу закона, обеспечивать стабильность экономической ситуации в регионе, спокойствие и благополучие жителей Самарской области.

Благодарю вас за профессионализм, честность, выдержку и бескомпромиссность при исполнении своего служебного долга. Особых слов благодарности заслуживает та поддержка, которую вы оказываете нашим воинам – участникам специальной военной операции и их семьям.

Уверен, что ваше ответственное отношение к делу, опыт, передаваемый ветеранами службы молодому поколению судебных приставов, приобретенные вами знания и навыки и впредь будут служить упрочению основ российской государственности, созданию условий для надлежащего обеспечения правосудия, формирования правового сознания населения региона.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, успехов и всего самого доброго!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев