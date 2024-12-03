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Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня Неизвестного солдата

3 декабря 2024 14:00
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Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня Неизвестного солдата

Уважаемые жители Самарской области!

Сегодня мы отмечаем памятную дату — День Неизвестного солдата.

Именно в этот день, 3 декабря 1966 года, в честь 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой был торжественно перенесен под стены Кремля прах Неизвестного солдата.

С тех пор это место священно для каждого нашего соотечественника как символ памяти о миллионах воинов, пропавших без вести на фронтах Великой Отечественной войны, в локальных войнах и военных конфликтах.

Наш долг – сохранить историческую правду, сделать все для того, чтобы народная тропа к братским могилам, памятникам и монументам воинов, до конца выполнившим свой воинский долг, не зарастала никогда.

В Самарской области работу по увековечиванию памяти героев, в том числе погибших в ходе специальной военной операции, ведут поисковые отряды «Сокол», «Поиск», «Политехник» и другие, многочисленные добровольцы, неравнодушные граждане – все, для кого девиз «Никто не забыт, ничто не забыто» наполнен глубочайшим смыслом и служит руководством к действию.

Уверен, уважение к отечественной истории и традициям, воспитание молодежи на примерах героического прошлого нашей страны является той основой, которая позволит нам преумножить силу и могущество России, приблизить нашу победу в противостоянии с преступным киевским режимом и его западными покровителями.

Мы скорбим обо всех, кто ценой своей жизни отстоял свободу и независимость нашей Родины. Величие этого подвига не меркнет со временем. И хотя история не сохранила имен безвестно павших, в наших сердцах, в сердцах будущих поколений они будут жить вечно.

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев

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