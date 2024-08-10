Вячеслав Федорищев обратился к самарцем по случаю Дня физкультурника

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Уважаемые спортсмены, тренеры, ветераны физкультурного движения и любители спорта!

Сегодня Самарская область вместе со всей страной отмечает День физкультурника.



Уже многие годы этот праздник собирает на стадионах, набережных и спортплощадках нашего региона всех, кто искренне любит спорт и придерживается здорового образа жизни. С каждым годом таких людей у нас становится все больше.

Благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», реализуемого по поручению Президента России В.В. Путина, доля жителей области, систематически занимающихся физкультурой и спортом, составляет сегодня более 57%. Усилиями федерального центра, региональных властей, специалистов и энтузиастов спортивной индустрии этот показатель с 2017 года вырос более чем в 1,5 раза и продолжает расти. На развитие и популяризацию массового спорта в 2024 году будет дополнительно направлено почти 590 млн. рублей. Ведется активная работа по укреплению спортивной инфраструктуры, подготовке спортивного резерва и развитию спорта высших достижений.



Важно отметить, что спорт играет огромную роль в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения, подготовке граждан к военной службе. Воспитывая такие качества, как сила, выносливость, морально-психологическая устойчивость, физическая подготовка помогает нашим воинам эффективно решать поставленные задачи в зоне проведения специальной военной операции и адаптироваться к мирной жизни после возвращения домой.

Уверен, что Самарская область еще не раз подтвердит звание региона, где куется спортивная слава России.

Желаю всем жителям нашего региона оптимизма, бодрости и здоровья, успехов в спорте и в жизни!

Врио губернатора Самарской области В.А.Федорищев