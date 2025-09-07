Я нашел ошибку
Главные новости:
возраст молодежи в РФ может быть повышен до 40-45 лет
Возраст молодежи в РФ может быть повышен до 40-45 лет
Владимир Богатырев: "Визит Владимира Путина в Самару имеет стратегическое значение для развития всего региона"
Владимир Богатырев: "Визит Владимира Путина в Самару имеет стратегическое значение для развития всего региона"
В Самаре появится новый район
В Самаре появится новый район
В Самарской области наступил второй пик активности клещей
В Самарской области наступил второй пик активности клещей
В Самаре в ДТП пострадали 17-летний и 19-летний водители
В Самаре в ДТП пострадали 17-летний и 19-летний водители
Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области оказали помощь женщине с ребенком
Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области оказали помощь женщине с ребенком
Мошенники стали предлагать людям стать сотрудниками Росфинмониторинга
Мошенники стали предлагать людям стать сотрудниками Росфинмониторинга
Законопроект об отмене домашнего задания для учеников на выходные внесут в Госдуму осенью
Законопроект об отмене домашнего задания для учеников на выходные внесут в Госдуму осенью
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.56
0.26
EUR 95.48
0.7
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Вячеслав Федорищев обратился к самарским нефтяникам и газовикам по случаю Дня работников нефтяной и газовой промышленности

7 сентября 2025 10:03
153
Вячеслав Федорищев обратился к самарским нефтяникам и газовикам по случаю Дня работников нефтяной и газовой промышленности

Уважаемые работники и ветераны нефтяной и газовой промышленности!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Нефтегазовая отрасль – основа российской экономики, обеспечивающая реализацию стратегических планов развития страны, укрепление ее промышленного сектора и обороноспособности, выполнение социальных обязательств государства перед нашими гражданами. 

Самарская область, обладающая уникальным  научно-техническим и кадровым потенциалом в сфере нефтяной и газовой промышленности, занимает среди регионов России особое место. У нас располагаются нефтедобывающие компании, нефтеперерабатывающие заводы, предприятия по переработке попутного нефтяного газа, организации трубопроводного транспорта. 

Работников отрасли отличают профессионализм, высочайшая работоспособность, целеустремленность, преданность своему делу, что позволяет эффективно решать задачи, поставленные Президентом России В.В. Путиным, по реализации национальных проектов «Эффективная и конкурентная экономика», «Международная кооперация и экспорт», достижению технологического суверенитета страны.

Дорогие друзья! Искренне благодарю вас за самоотверженный труд, заботу об экологическом благополучии региона, умение решать самые сложные производственно-технологические задачи, внедрять в производство современные достижения науки и техники. 

Уверен, что благодаря совместным усилиям власти и социально ответственного бизнеса, опыту ветеранов, заложивших основу для сегодняшних достижений, в нашей области и в дальнейшем будут создаваться все необходимые условия для стабильного развития. 

Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и новых производственных успехов  на благо Самарской области и России!

Губернатор Самарской области В.А.Федорищев

 

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Владимир Путин провел двустороннюю встречу с Вячеславом Федорищевым
6 сентября 2025  08:04
Владимир Путин провел двустороннюю встречу с Вячеславом Федорищевым
673
В пятницу, 5 сентября, в Самарской области с рабочей поездкой находится Президент РФ Владимир Путин. В Самаре он посетил ПАО «ОДК-Кузнецов».
6 сентября 2025  01:24
В Самаре Владимир Путин провел совещание по двигателестроению
964
Это уже вторая рабочая поездка Президента Владимира Путина в Самарскую область за 2025 год. Вопросы двигателестроения в центре внимания.
5 сентября 2025  22:32
Президент России Владимир Путин с рабочей поездкой прибыл в Самарскую область 
907
В Самаре предложили создать Аллею архитекторов, проектировщиков и изыскателей
5 сентября 2025  13:45
В Самаре предложили создать Аллею архитекторов, проектировщиков и изыскателей
411
Стала известна программа празднования Дня города в Самаре
5 сентября 2025  10:00
Стала известна программа празднования Дня города в Самаре
752
Весь список