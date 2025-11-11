Я нашел ошибку
Девять человек в составе команды представляли Самарскую область.
Самарцы приняли участие в тренировочном сборе юниорской сборной России по американскому футболу
Вячеслав Федорищев встретился с представителями отрасли АПК и молодыми специалистами.
Вячеслав Федорищев и представители отрасли АПК подвели итоги сельскохозяйственного года
Целью конкурса станет поиск, развитие и поддержка перспективных управленческих команд и руководителей, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств.
Стартовал новый сезон конкурса «Лидеры России»: его участниками станут управленческие команды
Во время похоронной церемонии люди вышли на деревянный балкон. Конструкция рухнула вниз, не выдержав их веса.
При обрушении в частном доме в Чечне пострадали 20 человек
Одним из наиболее распространенных возраст ассоциированных заболеваний у людей старше 65 лет является сахарный диабет 2 типа.
Самарский врач-гериатр назвала 11 факторов риска сахарного диабета в пожилом возрасте
По всей стране соберут подарки для детей, находящихся на длительном лечении в больницах.
«Коробка храбрости»: «Единая Россия» запустила всероссийскую благотворительную акцию
Дипломы получили 100 номинантов. Среди них – компании и проекты, которые были выдвинуты открытым голосованием.
В губернии вручили дипломы номинантам Народной премии для бизнеса
Заявки принимаются до 30 ноября 2025 года.
Завершается приём заявок для участия во Всероссийской премии «Предприниматель года»        
Вячеслав Федорищев и представители отрасли АПК подвели итоги сельскохозяйственного года

11 ноября 2025 17:49
57
Вячеслав Федорищев встретился с представителями отрасли АПК и молодыми специалистами.

Во вторник, 11 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с представителями отрасли АПК и молодыми специалистами. Были подведены итоги сельскохозяйственного года и рассмотрены перспективы развития отрасли.

Так, по последним данным профильного министерства, в регионе намолочено уже более 3,2 миллиона тонн зерна. Это на 325 тысяч тонн больше, чем по плану на 2025 год. Общий объем экспортных поставок продукции АПК в натуральном выражении  составил почти 316 тысяч тонн. География поставок охватывает 49 стран.

«Благодаря работе наших предприятий, их трудовых коллективов результаты впечатляющие. Это и следствие системной работы, в том числе Министерства сельского хозяйства Самарской области», – отметил губернатор.

 Вячеслав Федорищев подчеркнул, что огромную поддержку отрасли оказывает Правительство РФ, а национальные проекты, реализуемые по решению Президента России Владимира Путина, позволяют АПК становится сильнее.  В Самарской области сельскому хозяйству оказывается существенная помощь – в 2025 году на поддержку отрасли было выделено порядка 6,5 млрд рублей. «Самое главное – труд наших жителей, которые работают на этих предприятиях», – отметил глава региона. Губернатор Самарской области вручил награды специалистам отрасли, добившихся особых результатов в работе.

В ходе встречи Вячеслав Федорищев пообщался с молодыми специалистами отрасли. Было принято решение создать в Самарской области  совет молодых специалистов АПК.

«Это будет не просто совещательный орган, а действенный механизм, площадка, где каждый сможет вносить свой вклад в формирование новых программ развития. Тем более, у нас в области видна позитивная тенденция привлечения в отрасль молодых специалистов. Во многом этому способствует и федеральный проект «Кадры в АПК», который мы активно реализуем. Наша цель – стопроцентная укомплектованность предприятий АПК квалифицированными кадрами. Задача сложная, но абсолютно решаемая», – сказал глава региона.

 Отдельное внимание было уделено развитию агротуризма. Представители компаний, которые уже успешно в этой сфере работают и получают гранты, поделились своим  опытом. «Будем поддерживать подобные проекты и инициативы», – отметил губернатор.

Теги: Самара

