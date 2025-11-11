Вячеслав Федорищев и представители отрасли АПК подвели итоги сельскохозяйственного года

57

Во вторник, 11 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с представителями отрасли АПК и молодыми специалистами. Были подведены итоги сельскохозяйственного года и рассмотрены перспективы развития отрасли.

Так, по последним данным профильного министерства, в регионе намолочено уже более 3,2 миллиона тонн зерна. Это на 325 тысяч тонн больше, чем по плану на 2025 год. Общий объем экспортных поставок продукции АПК в натуральном выражении составил почти 316 тысяч тонн. География поставок охватывает 49 стран.

«Благодаря работе наших предприятий, их трудовых коллективов результаты впечатляющие. Это и следствие системной работы, в том числе Министерства сельского хозяйства Самарской области», – отметил губернатор.

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что огромную поддержку отрасли оказывает Правительство РФ, а национальные проекты, реализуемые по решению Президента России Владимира Путина, позволяют АПК становится сильнее. В Самарской области сельскому хозяйству оказывается существенная помощь – в 2025 году на поддержку отрасли было выделено порядка 6,5 млрд рублей. «Самое главное – труд наших жителей, которые работают на этих предприятиях», – отметил глава региона. Губернатор Самарской области вручил награды специалистам отрасли, добившихся особых результатов в работе.

В ходе встречи Вячеслав Федорищев пообщался с молодыми специалистами отрасли. Было принято решение создать в Самарской области совет молодых специалистов АПК.

«Это будет не просто совещательный орган, а действенный механизм, площадка, где каждый сможет вносить свой вклад в формирование новых программ развития. Тем более, у нас в области видна позитивная тенденция привлечения в отрасль молодых специалистов. Во многом этому способствует и федеральный проект «Кадры в АПК», который мы активно реализуем. Наша цель – стопроцентная укомплектованность предприятий АПК квалифицированными кадрами. Задача сложная, но абсолютно решаемая», – сказал глава региона.

Отдельное внимание было уделено развитию агротуризма. Представители компаний, которые уже успешно в этой сфере работают и получают гранты, поделились своим опытом. «Будем поддерживать подобные проекты и инициативы», – отметил губернатор.