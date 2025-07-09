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Вячеслав Федорищев и министр транспорта РФ Андрей Никитин обсудили развитие БАС в Самарском регионе

9 июля 2025 11:00
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Вячеслав Федорищев и министр транспорта РФ Андрей Никитин обсудили развитие БАС в Самарском регионе

Транспорт и беспилотные технологии – ключевые инициативы самарского губернатора.

В Москве состоялась встреча губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с министром транспорта Российской Федерации Андреем Никитиным. Ключевым вопросом обсуждения стало продвижение технологий беспилотной авиации в Самарском регионе.

«Ваш регион демонстрирует очень серьезный результат. Во-первых – это один из ключевых регионов для транспортной отрасли – ключевой транспортный узел, но помимо развития классической транспортной системы, вы занимаетесь очень современными вещами: у вас находится ключевое наше предприятие по беспилотным авиационным системам. Президент в феврале проводил совещание в этой части, и я знаю, что вы занимаетесь этой повесткой лично. Это одна из задач, которой должно и занимается министерство транспорта, и можете рассчитывать на мою поддержку в данном вопросе максимально», - подчеркнул министр транспорта РФ Андрей Никитин.

В ходе встречи также были затронуты вопросы развития транспортной инфраструктуры, включая модернизацию дорожной сети и обновление парка общественного транспорта.

«Самарская область с точки зрения развития транспорта по всем направлениям: вода, небо, земля, космос - регион достаточно комплексный, и мы также внимательно системно продолжим работать и развивать каждую из этих сфер. Но особый акцент мы делаем на БАС. Мы стали передовым центром развития беспилотных систем, их внедрения и производства, и эту планку будем только повышать», - сказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Глава региона доложил о планах по ремонту более 420 км дорог в 2025 году на общую сумму свыше 32 миллиардов рублей. В частности, будут отремонтированы участки дорог регионального и местного значения, а также улично-дорожная сеть в Самаре и Тольятти. Завершается строительство участка автомагистрали "Центральная".

Самарская область активно участвует в национальном проекте "Инфраструктура для жизни", приводя в порядок региональные трассы и местные дороги в Самарско-Тольяттинской агломерации. К 2030 году планируется сохранить долю дорог местного значения в агломерации на уровне 85%.

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