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Вы потеряли паспорт - что надо делать?

13 апреля 2021 11:29
97
Вы потеряли паспорт - что надо делать?

Если паспорт потерян, нужно незамедлительно принимать меры. В случае, если он попадет в руки к мошенникам, гражданин может столкнуться с серьезными последствиями. Одно из них — оформление кредита по чужому документу. О том, что нужно делать при утере паспорта, рассказывает старший помощник прокурора города Тольятти Татьяна Максимова.

«Я потерял паспорт. Заметив исчезновение паспорта, спустя сутки обратился в полицию с заявлением о пропаже. Через месяц на мой почтовый адрес стали приходить письма о просроченных платежах по кредитам. Оказалось, что взятых по моему паспорту кредитов пять, и выдавались они уже после подачи мною заявления о пропаже паспорта. Как поступить в этой ситуации и снять претензии банка, поскольку кредиты мне не предоставлялись?»

На вопрос отвечает старший помощник прокурора города Тольятти Татьяна Максимова:

«Если вы потеряли паспорт, безотлагательно напишите заявление в полицию о краже и возьмите талон-уведомление о приеме заявления. Паспорт будет признан недействительным, его данные будут внесены в соответствующую базу.

Уведомление в почтовом ящике, звонок из банка или коллекторской организации с требованием оплатить кредит означает, что кто-то получил денежные средства в банке, используя утраченный вами паспорт.

Если обнаружился факт оформления займа по данным вашего паспорта, нужно немедленно действовать.

Не следует ждать, пока банк обратится с исковым заявлением о взыскании с вас просроченной задолженности в суд. Чем быстрее вы начнете действовать, тем скорее получится разрешить ситуацию.

В банк, приславший уведомление, нужно безотлагательно написать заявление с приложением копии заявления в полицию, талона-уведомления, копии вновь полученного паспорта, а также потребовать ознакомить вас с кредитным делом. Банк обязан провести по вашему заявлению внутреннее расследование.

В случае отказа банка в расторжении договора и невозможности урегулировать ситуацию в досудебном порядке, необходимо обратиться в суд с исковым заявлением о признании кредитного договора недействительным, а также подать заявление в полицию о привлечении к уголовной ответственности лиц которые воспользовались вашим паспортом.

Статьей 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за совершение мошеннических действий в сфере кредитования путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений с назначением максимального наказания до десяти лет лишения свободы».

Теги: Акценты

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