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ВЦИОМ назвал самые известные национальные проекты

15 января 2025 11:52
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ВЦИОМ назвал самые известные национальные проекты

Семь из десяти россиян знают о реализуемых в стране национальных проектах. Больше всего люди осведомлены о таких направлениях, как «Демография» и «Здравоохранение», а лидером по конкретным мерам остаётся материнский капитал, о нем знают практически все.

 

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты мониторингового опроса об отношении россиян к реализации национальных проектов.

Национальные проекты России — это масштабные программы, направленные на достижение значимых изменений в различных сферах общественной жизни, улучшение качества жизни граждан и укрепление позиций страны в глобальной перспективе. Декабрьский замер ВЦИОМ показал, что информированность россиян о национальных проектах остается неизменной в течение последнего года: в среднем о них известно 73% наших сограждан.

Возглавили рейтинг наиболее узнаваемых национальных проектов федерального масштаба НП «Демография» и «Здравоохранение», о них суммарно знают/что-то слышали по 77% и 74% опрошенных соответственно.  В топ-5 вошли также: «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (73%), «Образование» (72%) и «Безопасные качественные дороги» (70%).

Из отдельных направлений нацпроектов самым узнаваемым остается материнский капитал. О данной мере государственной поддержки семей с детьми известно абсолютному большинству наших сограждан (98%).

Также хорошо знакомы опрошенным и такие меры как:

  • диспансеризация населения (знают/что-то слышали 90%);

  • использование раздела «Здоровье» на портале госуслуг для записи к врачу, доступа к электронным мед. Документам, получению рецепта и т.д. (88%);

  • раздельный сбор и переработка мусора (88%);

  • семейная ипотека (88%);

  • льготная ипотека (88%);

  • расселение аварийного жилья (87%);

  • благоустройство городской среды (87%);

  • перевод социально значимых госуслуг в электронную форму (86%);

  • ремонт и строительство дорог (85%).

 

Направлениями-лидерами по приросту информированности за последний год стали:

  • туристический портал «Путешествуем.рф» (+ 13 п.п. с декабря 2023 г., до 49%);

  • система долговременного ухода (+8 п.п., до 37%);

  • обучение школьников и взрослых в области искусственного интеллекта (+6 п.п. до 65%)

  • мероприятия программы «Активное долголетие» (+6 п.п., до 42%).

 

В основном россияне замечали, что в течение последнего года органы власти стали больше поддерживать значительную часть нацпроектов. Прежде всего речь идет о таких нацпроектах как «Развитие цифровой экономики» и «Развитие отрасли беспилотных летательных аппаратов гражданского назначения» (по 68%), а также о НП «Развитие внутреннего туризма» (65%), «Модернизация транспортной инфраструктуры» (60%), «Рост производства российской продукции» (59%), «Благоустройство населенных пунктов», «Качество и безопасность дорог» (по 56%), «Состояние науки» (49%), «Состояние экологии», «Забота о здоровом образе жизни населения» (по 44%).

Отмечают опрошенные и позитивные перемены, происходящие в ходе реализации национальных проектов. Наиболее заметными за последний год стали следующие из них (представлены топ-5, по мере убывания доли согласившихся с суждением):

  • благоустраивается городская среда: появляются новые детские и спортивные площадки, парки, скверы, набережные (89%);

  • выросло количество онлайн-сервисов в сфере госуслуг (88%);

  • стало больше производиться российской продукции (79%);

  • стало больше понятной информации о местах, которые можно посетить, и туристических услугах (79%);

  • стало больше разнообразных туристических предложений (78%).

Напомним, что с 2025 года начинают действовать новые национальные проекты, инициированные президентом России Владимиром Путиным. Среди них проекты, направленные на решение социальных вопросов – «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Развитие физкультуры и спорта», «Кадры». Также запущен ряд проектов по развитию инфраструктуры и охране природы – «Инфраструктура для жизни», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Экологическое благополучие». Продолжится поддержка предпринимательства и цифровизация отраслей экономики и социальной сферы – на это нацелены нацпроекты «Эффективная и конкурентная экономика», «Экономика данных», «Экспорт». Ряд новых нацпроектов ориентирован на достижение технологического лидерства – «Технологии здоровья», «Производство транспорта», «Новые материалы и химия», «Средства производства и автоматизации», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Новые атомные и энергетические технологии», «Биоэкономика», «Эффективная транспортная система», «Беспилотные авиационные системы», «Космос».

 

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