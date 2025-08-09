Я нашел ошибку
Главные новости:
Сотрудники полиции продолжают проверку всех обстоятельств произошедшего.
В Тольятти между молодыми людьми произошла драка на развлекательном концерте
На сумму до 50 тыс. рублей, как за невыплату зарплаты.
Работодатели, незаконно лишившие сотрудника премии, могут быть оштрафованы
Вместе с россиянином на Землю возвратились астронавты NASA Энн МакКлейн и Николь Айерс, астронавт JAXA Такуя Ониси.
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Кириллом Песковым вернулся на Землю
"Крылья" с начала сезона не проигрывают во всех матчах (две ничьи и две победы в РПЛ, а также победа над чемпионом России "Краснодаром" в кубке страны).
"Крылья Советов" сыграли вничью с "Балтикой" - 1:1
Обращаясь к юным футболистам, глава региона отметил, что новый автобус позволит не только с комфортом добираться до турниров, но и двигаться вперед к новым победам.
Вячеслав Федорищев передал автобус «Крыльям Советов-2»
В Самаре ночью +15, +17°С, днем +23, +25°С.
10 августа в регионе кратковременный дождь, возможна гроза, до +26°С
Алексей проехал 55 стран мира и первым побывал на всех крайних точках России.
В музее Алабина состоится встреча с автором популярного блога "Путешествия со смыслом" Алексеем Жирухиным
Фестиваль соберет лучших представителей уличного искусства страны - более 45 коллективов различных жанров и направлений со всей России, танцевальные коллективы - и подарит зрителям незабываемые впечатления.
Юбилейный фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь» состоится в Струковском саду Самары
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.78
0.4
EUR 92.88
0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Вячеслав Федорищев открыл первый Кубок губернатора Самарской области по хоккею
В районах Самары накануне Дня физкультурника проходят спортивно-развлекательные мероприятия
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет заключительная экскурсия по выставке «Фактура памяти»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Тольятти между молодыми людьми произошла драка на развлекательном концерте

9 августа 2025 21:45
63
Сотрудники полиции продолжают проверку всех обстоятельств произошедшего.

Сегодня, 9 августа, в дежурную часть отдела полиции Тольятти поступило сообщение о конфликте между молодыми людьми, который произошел на развлекательном концерте на Комсомольском шоссе.

На место происшествия оперативно прибыли ближайшие наряды полиции. Полицейские провели осмотр территории и необходимые проверочные мероприятия. Никто из участников инцидента в полицию с заявлением не обратился. Из медицинских учреждений сообщений в настоящее время не поступало, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Однако в социальных сетях сообщается, что произошла драка стенка на стенку. По словам очевидцев, толпу разгоняли газовым баллоном, пишет СОВА.

Сотрудники полиции продолжают проверку всех обстоятельств произошедшего и осуществляют охрану общественного порядка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в рамках законодательства.

 

Фото:   ГУ МВД СО

Теги: Тольятти

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Злоумышленница признала вину в совершении противоправного деяния и пояснила, что за свои услуги получила денежное вознаграждение в размере двух тысяч рублей.
07 августа 2025, 14:46
Ранее судимая за аналогичное преступление  тольяттинка вновь незаконно поставила на миграционный учет 5 иностранцев
Злоумышленница признала вину в совершении противоправного деяния и пояснила, что за свои услуги получила денежное вознаграждение в размере двух тысяч рублей. Закон
624
Для энергичной зарядки сотрудники полиции подобрали комплекс упражнений, которые пришлись по нраву как взрослым, так и детям.
04 августа 2025, 16:48
Тольяттинские полицейские и общественники провели спортивный праздник для  ребят из подшефного детского дома «Дельфин»
Для энергичной зарядки сотрудники полиции подобрали комплекс упражнений, которые пришлись по нраву как взрослым, так и детям. Общество
635
Регион продолжает укреплять отношения с Китайской Народной Республикой — для дальнейшего развития в экономической, научной и культурной сферах.
03 августа 2025, 19:30
Генеральный консул Китайской Народной Республики посетил с деловым визитом Тольятти
Регион продолжает укреплять отношения с Китайской Народной Республикой — для дальнейшего развития в экономической, научной и культурной сферах. Общество
747
В центре внимания
Сегодня, 9 августа, в День физкультурника, в Самарской области работает Министр спорта РФ, Президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. 
9 августа 2025  14:58
Самарский губернатор и глава Минспорта России обсудили подготовку региона к форуму «Россия — спортивная держава»
296
В Самарскую область приехал глава Минспорта России Михаил Дегтярев
9 августа 2025  12:52
В Самарскую область приехал глава Минспорта России Михаил Дегтярев
259
Сегодня, 9 августа, на II очереди набережной Самары состоится масштабный спортивный фестиваль
9 августа 2025  11:26
Сегодня, 9 августа, на II очереди набережной Самары состоится масштабный спортивный фестиваль
583
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Дня физкультурника
9 августа 2025  10:10
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Дня физкультурника
287
Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев обсудили развитие химической промышленности в рамках нацпроекта.
8 августа 2025  19:17
В Самарской области прошло совместное заседание комиссии Госсовета РФ и координационных советов по промышленности и химии
746
Весь список