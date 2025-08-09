В Тольятти между молодыми людьми произошла драка на развлекательном концерте

63

Сегодня, 9 августа, в дежурную часть отдела полиции Тольятти поступило сообщение о конфликте между молодыми людьми, который произошел на развлекательном концерте на Комсомольском шоссе.

На место происшествия оперативно прибыли ближайшие наряды полиции. Полицейские провели осмотр территории и необходимые проверочные мероприятия. Никто из участников инцидента в полицию с заявлением не обратился. Из медицинских учреждений сообщений в настоящее время не поступало, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Однако в социальных сетях сообщается, что произошла драка стенка на стенку. По словам очевидцев, толпу разгоняли газовым баллоном, пишет СОВА.

Сотрудники полиции продолжают проверку всех обстоятельств произошедшего и осуществляют охрану общественного порядка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в рамках законодательства.

Фото: ГУ МВД СО