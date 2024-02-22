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В преддверии Дня защитника Отечества в Тольятти девушки-автоинспекторы поздравили мужчин-водителей с предстоящим праздником.



Для проведения праздничных мероприятий автоинспекторы пригласили заместителя председателя Общественного совета при управлении МВД России по городу Тольятти Николая Шахова и сотрудниц организации с неравнодушным отношением к дорожной безопасности - компании «Навигатор».



Представительницы Госавтоинспекции и общественники напомнили водителям о важности соблюдения правил дорожного движения, а также пожелали безопасной дороги и вручили тематические памятки и полезные сертификаты.



Автомобилисты с улыбками и благодарностью принимали поздравления, а в ответ заверили, что всегда будут внимательными и вежливыми на дорогах, сообщает пресс-служба ГИБДД СО.

Фото: пресс-служба ГИБДД СО