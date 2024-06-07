Всероссийский молодёжный форум Движения Первых «iВолга» в этом году выйдет и в городскую среду

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6 июня врио заместителя председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов провел заседание рабочей группы по подготовке и проведению в 2024 году Всероссийского молодёжного форума Движения Первых «iВолга» платформы Росмолодёжь.События. В 2024 году форум получил статус Всероссийского и объединился с Движением Первых.

По сложившейся традиции форум пройдёт в Самарской области на Мастрюковских озёрах с 23 по 31 июля. Его участниками станут 2 000 человек из разных регионов России, а также представители иностранных государств.

В заседании по подготовке и проведению в Самарском регионе события федерального масштаба приняли участие представители профильных ведомств и дирекции форума, в режиме видеоконференцсвязи подключились представители общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых». По поручению полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова в совещании принял участие федеральный инспектор по Самарской области Марат Юрьев.

Открывая совещание, Александр Фетисов отметил, что поддержка и развитие талантливой молодёжи является одним из приоритетных направлений в стране. Так, в Самарской области знаковым событием в молодёжной среде является форум «iВолга», а интерес молодых людей к участию в нем растет из года в год. Об этом свидетельствуют и результаты заявочной кампании: в текущем году свое желание принять участие в событии выразили более 40 000 граждан из 89 субъектов Российской Федерации. Также заявку на форум подали более 300 иностранных граждан. Конкурс на место составляет более 20 человек, что является новым абсолютным рекордом заявочной кампании.

«iВолга» является одним из самых значимых молодежных проектов Самарской области, и мы должны с максимальной ответственностью подойти к вопросам его организации и проведения. Необходимо обратить внимание на благоустройство площадки проведения Форума - Мастрюковской поляны и прилегающих к ней природных территорий, в том числе ремонт дорог, благоустройство пляжа, проведение технического обслуживание скважин. Отдельно прошу проработать вопрос обеспечения безопасности участников Форума», — подчеркнул председатель рабочей группы по подготовке и проведению в 2024 году на территории Самарской области Всероссийского молодежного форума Движения Первых «iВолга» Александр Фетисов.

Стать частью события сможет любой житель России: форум пройдет в привычном совмещенном формате — очно на Мастрюковской поляне и онлайн на платформе ivolgaforum.ru. О нововведениях этого года рассказала директор Всероссийского молодежного форума Движения Первых «iВолга» Кристина Гнатюк.

«Кроме того, впервые в истории «iВолга» выйдет за границы Мастрюковской поляны в городскую среду. На Самарской набережной будет установлена шатровая конструкция, доступная к посещению жителями и гостями нашего региона. Безусловно, это позволит повысить узнаваемость iВолги, а также станет объектом туристической привлекательности в период проведения форума», — поделилась Кристина Гнатюк.

Участники совещания обозначили ряд вопросов, требующих решения. Среди них — обеспечение бесперебойной работы системы водоснабжения, электричества и иных служб, ремонт дорожного полотна по пути следования на площадку проведения Форума. Особое внимание уделили вопросам благоустройства территории, усиления сотовой связи на площадке проведения Форума и проведения качественного интернета.

Также были подняты вопросы питания и организации проживания. Для участников и организаторов Форума предусмотрено 3-х разовое горячее питание двух видов: сбалансированное и вегетаринское. А несовершеннолетних участников обеспечат дополнительным приемом пищи между обедом и ужином.

Прежним на iВолге останется организация проживания: для участников будет подготовлен палаточный лагерь. Традиционно для участников «Инклюзивного городка» и иных направлений Форума, возраст которых не ограничен 35 годами, будет организован обособленный лагерь, размещение в котором предполагается в армейских палатках. Всем необходимым для комфортного проживания будет обеспечен каждый участник iВолги.

Директор Всеросссийской iВолги рассказала о насыщенной культурно-досуговой программе форума 2024 года, которая будет наполнена разными творческими и музыкальными фестивалями, интеллектуальными играми, мастер-классами, творческими встречами.

«2024 год был объявлен Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Годом семьи. В связи с этим центральной темой iВолги стал слоган: «На iВолгу всей семьёй». На площадке Форума мы установим специальный шатёр, где будут проходить различные семейные активности. Например, выставка семейных династий Самарской области, встречи с экспертами в области детско-родительских отношений», — поделилась директор форума.

Семье и детству будут посвящены 11 тематических смен, которые коснутся инновационных форматов работы со школьниками и студентами, обмена лучшими практиками в работе с детьми и молодежью, а также развития ключевых навыков у каждого молодого человека для его становления в будущем – в области спорта, творчества, медиа или добровольчества.

Особое внимание в программе форума уделено патриотическому воспитанию молодежи. В рамках специального направления «Время созидать» планируется серия мастер-классов по оказанию помощи военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции, — плетение маскировочных сетей, изготовления свечей и другое. А на площадке «Классные встречи» пройдут встречи с нашими Героями - участниками СВО. Актуализацию современных подходов к патриотическому воспитанию рассмотрят на тематической смене «Первые. Патриотизм и историческая память.

На форуме пройдет грантовый конкурс Росмолодёжи, где участники могут получить поддержку разработанных проектов в размере до 1 млн рублей.