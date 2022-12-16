Всероссийский Дед Мороз ответил на вопросы журналистов Самары  

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В Самаре прошла онлайн пресс-конференция, посвящённая седьмому «Путешествию Деда Мороза с НТВ». Вместе с ведущим Сергеем Малозёмовым Зимний Волшебник ответил на вопросы взрослых и юных журналистов.

Мероприятие прошло в центральной городской детской библиотеке. Учреждение было модернизировано в рамках нацпроекта "Культура". Теперь это современное пространство с возможностью проведения мероприятий различных форматов.

В пресс-конференции приняли участие ученики самарских школ. Юные корреспонденты из гимназии "Перспектива" и школы 7 спросили у зимнего волшебника, какие книги он читает, что мечтает получить на Новый год и где отдыхает летом.

Начиная с 2016 года, Дед Мороз и команда телеканала отправляются в ежегодное предновогоднее Путешествие по всей стране. И Самара неоднократно бывала на волшебной карте благотворительной акции: сказочный кудесник принимал участие в праздничных мероприятиях, дарил подарки и исполнял мечты взрослых и детей.

Фото: пресс-служба администрации Самары