Я нашел ошибку
Главные новости:
После спасения ребенка девушку забросали в соцсетях сообщениями с благодарностями.
Барнаульская студентка спасла ребенка от гибели под колесами несущегося автобуса
По его словам, нужно как минимум дважды в день употреблять кисломолочные продукты, например кефир.
Диетолог Гинзбург рассказал о продуктах, снижающих риск сердечного приступа
В этом году она неоднократно сбывала героин, используя тайники.
18-летняя самарчанка предстанет перед судом за хранение и сбыт героина
Участие приняли 54 человека личного состава и 2 единицы основной и специальной пожарной техники.
Спасатели Тольятти провели учение по организации аварийно-спасательных работ при ДТП
Объявлен желтый уровень опасности.
Ночью и утром 17 декабря местами по области ожидается туман
С кратковременным отключением воды.
«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю
В Самаре прошла онлайн пресс-конференция, посвящённая седьмому «Путешествию Деда Мороза с НТВ».
Всероссийский Дед Мороз ответил на вопросы журналистов Самары  
Медицинская помощь никому не понадобилась.
ДТП в Красноярском районе: столкнулись фура и рейсовый автобус
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 64.3
0.94
EUR 68.45
1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре стартовал III всероссийский фестиваль чемпионов ГТО «Игры ГТО»
В Самаре в рамках Родительских чтений состоится «Мастерская современных отцов»
Дмитрий Дюжев в Самарской филармонии: «Евгений Онегин» - моноспектакль с музыкой С.Прокофьева
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Всероссийский Дед Мороз ответил на вопросы журналистов Самары  

16 декабря 2022 20:57
154
В Самаре прошла онлайн пресс-конференция, посвящённая седьмому «Путешествию Деда Мороза с НТВ».

В Самаре прошла онлайн пресс-конференция, посвящённая седьмому «Путешествию Деда Мороза с НТВ». Вместе с ведущим Сергеем Малозёмовым Зимний Волшебник ответил на вопросы взрослых и юных журналистов. 

Мероприятие прошло в центральной городской детской библиотеке. Учреждение было модернизировано в рамках нацпроекта "Культура". Теперь это современное пространство с возможностью проведения мероприятий различных форматов. 

В пресс-конференции приняли участие ученики самарских школ. Юные корреспонденты из гимназии "Перспектива" и школы 7 спросили у зимнего волшебника, какие книги он читает, что мечтает получить на Новый год и где отдыхает летом.

Начиная с 2016 года, Дед Мороз и команда телеканала отправляются в ежегодное предновогоднее Путешествие по всей стране. И Самара неоднократно бывала на волшебной карте благотворительной акции: сказочный кудесник принимал участие в праздничных мероприятиях, дарил подарки и исполнял мечты взрослых и детей.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров отметил задачи, которые стоят перед регионом в следующем году, и ответил на актуальные вопросы земляков.
16 декабря 2022  16:38
В прямом эфире Дмитрий Азаров ответил на актуальные вопросы жителей региона
236
Самарскому Союзу Молодежи исполняется 30 лет
16 декабря 2022  13:28
Самарскому Союзу Молодежи исполняется 30 лет
285
В Самаре открыли каток на площади Славы
16 декабря 2022  12:03
В Самаре открыли каток на площади Славы
248
в Самаре стартовала продажа хвойных деревьев
16 декабря 2022  11:55
В Самаре стартовала продажа хвойных деревьев
338
В Самарской области существенно обновится парк муниципального общественного транспорта
15 декабря 2022  10:20
В Самарской области существенно обновится парк муниципального общественного транспорта
501
Весь список