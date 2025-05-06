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Всероссийская акция «Моя страна. Моя история. Моя Победа» объединит семейные архивы и истории героев ко Дню Победы

6 мая 2025 13:25
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Всероссийская акция «Моя страна. Моя история. Моя Победа» объединит семейные архивы и истории героев ко Дню Победы

В преддверии 80-летия Великой Победы проект «Моя страна – моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей» запускает всероссийскую акцию «Моя страна. Моя история. Моя Победа». Россияне расскажут в соцсетях о подвигах своих родных и современников – участников СВО, волонтеров, врачей и педагогов. Лучшие истории войдут в мультимедийную выставку и цифровой архив на сайте проекта. В контексте празднования Дня Победы, ключевого события Года защитника Отечества, акция становится точкой объединения поколений, живой летописью подвигов, рассказанных от первого лица.

Ко Дню Победы из года в год запускаются новые форматы празднования и памятные акции, свидетельствующие об актуальности и развитии интереса населения к празднику 9 мая. Многие из них получили поддержку на федеральном уровне: «Огни Победы», «Сад памяти», «Синий платочек Победы», «Георгиевская лента», «Бессмертный полк»  и смогли объединить людей из разных городов и стран. В преддверии юбилея Победы проект «Моя страна – моя Россия» приглашает жителей всех возрастов принять участие в акции «Моя страна. Моя история. Моя Победа». Ее цель  создать цифровой архив памяти, в котором будут собраны личные истории, фотографии, видеоролики, эссе и рисунки, связанные с военным и послевоенным периодом.

«Сегодня мы не только вспоминаем героев прошлого – мы чествуем тех, кто защищает нашу Родину сейчас! День Победы по-прежнему считается одним из главных праздников нашей страны и вызывает у людей гордость. Мы – потомки победителей, именно поэтому жители России активно участвуют в проектах, которые хранят память не только о героях Великой Отечественной войны, но и СВО. Приняв участие в акции «Моя страна – моя Россия», каждый может рассказать свою историю. Во всех семьях есть пример настоящего мужества и преданности Родине. Эти истории вдохновляют! И мы можем сказать им «спасибо», передавая память об их подвиге дальше, в том числе более молодому поколению», – отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

Чтобы присоединиться к акции и рассказать о своих героях, достаточно проявить творческую инициативу: нарисовать рисунок, снять видеоролик, написать эссе, письмо, найти архивную фотографию с описанием или сделать фотоколлаж. Это может быть история фронтовика, медсестры, учителя, труженика тыла, восстанавливавшего страну после войны, или современника, защищающего Родину сейчас, волонтёра, который помогает семьям мобилизованных. Совсем неважно, где вы живёте – ваша история может стать частью большого цифрового архива памяти.

Участники могут опубликовать свою историю в социальной сети ВКонтакте с хештегами #МояСтранаМояИсторияМояПобеда, #МояСтранаМояРоссия и #РоссияСтранаВозможностей, отметив официальный аккаунт проекта: https://vk.com/m_s_m_r. До конца июня организаторы и эксперты конкурса будут отбирать наиболее яркие и креативные истории. Эти материалы войдут в мультимедийную выставку и в цифровой архив на сайте проекта. Также у авторов историй будет возможность получить приглашение в Москву на исторический форум этим летом, где их ждут творческие мастер-классы, выставка, новые знакомства и торжественная церемония награждения.

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