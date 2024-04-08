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Всемирный день здоровья в самарском Росреестре отметили турниром по настольному теннису

8 апреля 2024 10:40
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Всемирный день здоровья в самарском Росреестре отметили турниром по настольному теннису

   7 апреля отмечается Всемирный день здоровья, который поднимает важные вопросы, затрагивающие жизнь людей. В самарском Росреестре этот день отметили турниром по настольному теннису.

       Активный образ жизни, включающий в себя любой вид движения, будь то ходьба, танцы, игры, спорт, помогает поддерживать нормальный энергообмен и иммунитет, препятствует возникновению многих заболеваний и помогает человеку не поддаваться стрессам. Сотрудники самарского Росреестра участвуют во всевозможных спортивных мероприятиях - лыжных и вело-забегах, гонках на байдарках, ходят в походы, занимаются легкой атлетикой и танцами. 

       «Движение – это жизнь!» - так решили сотрудники самарского Росреестра и вновь провели в обеденный перерыв гейм за звание лучшего игрока в настольный теннис. Ими стали Елена Терентьева и Арыстан Миндагалеев.

        «Регулярная физическая активность не только помогает укреплению и сохранению здоровья, но и снижает риск развития многих заболеваний. - Говорят победители турнира Елена Терентьева и Арыстан Миндагалеев. -  Подобные соревнования положительно влияют на здоровье коллег. Они улучшают физический и душевный настрой, а также сплачивают коллектив!»

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