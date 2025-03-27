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Все выплаты Отделения СФР по Самарской области в одной справке: новая функция на портале Госуслуг
Все выплаты Отделения СФР по Самарской области в одной справке: новая функция на портале Госуслуг
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Все выплаты Отделения СФР по Самарской области в одной справке: новая функция на портале Госуслуг

27 марта 2025 13:21
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Все выплаты Отделения СФР по Самарской области в одной справке: новая функция на портале Госуслуг

По линии Отделения СФР по Самарской области производится широкий спектр мер социальной поддержки. Раньше для получения сведений по каждой из выплат нужно было заказывать отдельные справки, что вызывало неудобства.

Благодаря новой функции на портале Госуслуг процесс получения информации о выплатах был упрощен. Теперь граждане Самарской области могут получить информацию обо всех выплатах Социального фонда в одном документе — это могут быть сведения о выплаченных пенсиях, социальных выплатах и пособиях, а также информация о распоряжении материнским капиталом, страховых, денежных и компенсационных выплатах за выбранный отчетный период.

Справка оформляется на основании заявления, которое можно подать лично в клиентских службах Отделения СФР по Самарской области или на Госусулугах. Срок ее оформления составляет не более 10 рабочих дней с момента получения заявления.

«При личном обращении граждан за справками о выплатах по линии СФР сотрудники Отделения всегда готовы оказать содействие в подаче заявления на Госуслугах», — сказала управляющий Отделением Социального фонда по Самарской области Елена Кривошеева.

Все сведения в справке формируются на основании данных из информационных баз регионального Отделения СФР.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр (ЕКЦ): 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный. Также вся актуальная информация размещена на официальных страницах Отделения СФР по Самарской области в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники и Telegram.
 

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