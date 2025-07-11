Все пляжи Тольятти признаны пригодными для купания

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За период с 4 по 10 июля Роспотребнадзор выявил несоответствующие пробы воды водоема по микробиологическим показателям на пляже озера Орловское в Новокуйбышевске, пляжах № 1 и № 3 на Волге в Сызрани. На пляжах Тольятти впервые за две недели возбудителей патогенной микрофлоры не обнаружено, все они признаны пригодными для купания, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, пишет Коммерсантъ.

Ведомством даны рекомендации органам местного самоуправления, а также организациям, эксплуатирующим пляжи, о необходимости информирования населения о неудовлетворительном качестве воды водоемов посредством установления аншлагов (черный шар или плакат «Купание запрещено»).

«Управление рекомендует ограничить купание на указанных пляжах. Купаться в водоемах в неорганизованных местах не рекомендуется»,— заявили в ведомстве.