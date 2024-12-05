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В Самаре установили ящик для писем Деду Морозу

5 декабря 2024 15:39
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Принимают послания для зимних волшебников и самые обычные почтовые ящики.

Близится Новый год, а значит, пора писать письма Деду Морозу, и Почта России уже установила в отделениях по всей стране специальные ящики.

Весь декабрь они принимают послания для волшебника. А тем, кто будет в ближайший месяц в столице, Почта предлагает подписать и отправить родным и друзьям тёплую праздничную открытку в любой город России.

В Самаре новогодний почтовый ящик стоит в клиентском зале Главпочтамта по адресу:
ул. Ленинградская, д. 24. Отправлять письма Дедушке нужно на его неизменный адрес: 162390, Дом Деда Мороза, Великий Устюг, Вологодская область. Можно писать и Урал Морозу, Чысхаану, Паккайне — и всем товарищам Деда Мороза, каждый из которых отвечает за чудеса в своём регионе большой России. А если хочется получить ответ, нужно указать свой полный обратный адрес и индекс. Принимают послания для зимних волшебников и самые обычные почтовые ящики.

Также новогодние почтовые ящики стоят в отделениях почты г. Тольятти (ул. Мира, влд. 67) и г. Сызрань (ул. Фридриха Энгельса, д. 51).

 

Фото: АО «Почта России»/Самара

Теги: Самара

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