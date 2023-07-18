Я нашел ошибку
Главные новости:
На встрече обсудили строительство моста и подготовку кадров для энергетики.
Дмитрий Азаров встретился с гендиректором ПАО "Россети Волга" Александром Гавриловым
Его площадь составляет около 4,17 тысячи квадратных километров, что более чем в два раза превышает площадь Санкт-Петербурга.
Самый крупный на планете айсберг А23а начал активный дрейф вдоль берегов Антарктиды
Одной из целей конференции Дмитрий Азаров назвал выработку научным сообществом рекомендаций и запроса для властей.
В Самаре стартовала международная конференция "Перспективы и возможности развития частной космонавтики в России"
Поликлиника откроется уже в этом году.
Техническая готовность будущей поликлиники в Волгаре превышает 70 %
В состязании приняли участие педагогические работники федерального казенного профессионального образовательного учреждения №117 ФСИН.
В УФСИН СО подведены итоги конкурса «Лучший педагогический работник федеральных казенных профессиональных образовательных учреждений ФСИН России»
Учащиеся 5 курса ознакомились с особенностями работы сельского здравоохранения.
В Исаклинской районной больнице завершилась клиническая практика студентов СамГМУ и Медицинского университета "Реавиз"
Цель проекта - популяризация традиций совместного семейного чтения посредством создания постановочных фотографий по мотивам литературных произведений.
В СОУНБ начался фотоконкурс «Пап, что читаешь»
В Самаре в активной фазе сезон комплексного обновления дворов и общественных локаций.
В Самаре благоустраивают сквер Первых космонавтов
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.42
0.3
EUR 101.65
0.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
В Тольятти супружеская пара, потерявшая работу в УК из-за жалобы соседа, подожгла его машину
В Музее Алабина откроется выставка о Леонардо Да Винчи
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре стартовала международная конференция "Перспективы и возможности развития частной космонавтики в России"

18 июля 2023 19:53
116
Одной из целей конференции Дмитрий Азаров назвал выработку научным сообществом рекомендаций и запроса для властей.

Во вторник, 18 июля, в Самаре стартовала Первая международная конференция "Перспективы и возможности развития частной космонавтики в России", организованная научно-образовательным центром "Инженерия будущего" совместно с МГУ имени Ломоносова. В пленарном заседании принял участие губернатор Дмитрий Азаров.

Конференция продлится три дня – с 18 по 20 июля. На одной площадке соберутся представители госкорпорации "Роскосмос", частных компаний в сфере космонавтики из России, Белоруссии и Казахстана, а также представители крупнейших предприятий, вузов страны.

Цель - обсудить общие тенденции развития космонавтики в современных геополитических условиях, потенциал рынка космических услуг, административные барьеры на пути развития частной космонавтики и другие вопросы. Особое внимание будет уделено мерам государственной поддержки частных инициатив, существующих перспективных разработок на рынке космических товаров и услуг, а также формированию кадрового потенциала для частной космонавтики.

Дмитрий Азаров поблагодарил соорганизаторов конференции - МГУ имени Ломоносова и Роскосмос - за то, что она проходит на самарской земле.

- Коллеги, спасибо, что мы делаем это вместе. С учетом того, какое количество экспертов собрала конференция, понимаю, что эта тема важна, - отметил глава региона. - Актуальность тематики, обсуждаемой сегодня, была подчеркнута, на мой взгляд, и на встрече руководителя Роскосмоса с Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. То обсуждение и те инициативы Роскосмоса, которые сегодня есть, дают нам не только пищу для размышления, но и руководство к действию, - отметил губернатор.

Одной из целей конференции Дмитрий Азаров назвал выработку научным сообществом рекомендаций и запроса для властей. Необходимо определить, какие усилия нужны на региональном и федеральном уровне и с какими инициативами следует выйти, чтобы выработанные на конференции идеи претворились в жизнь, а инвесторы вкладывали средства в российскую космонавтику, а не зарубежные проекты.

- Возможностей для отрасли в России появляется больше. Давайте вспомним, сколько раз Президент говорил крупным бизнесменам и финансово-промышленным группам о том, что нужно вкладываться в Россию. Если будете вкладываться "где-то там" - устанете "пыль глотать", чтобы вернуть свои капиталы, - напомнил Дмитрий Азаров. - И в Самарской области сейчас мы внимание чувствуем. Крупные компании уже разворачивают свой взор с Запада на Восток и ищут сегодня разного рода проекты в регионах России. На мой взгляд, это дает возможности для инвестирования.

Ранее глава региона отмечал, что, имея компетенции и богатую научную-практическую базу, Самарская область может активно развивать проекты в сфере частной космонавтики. Сегодня этим активно занимается и НОЦ "Инженерия будущего".

Источник:   СОВА

 

Фото: Андрей Савельев

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области почти 200 выпускников набрали самые высокие результаты ЕГЭ
18 июля 2023  10:56
В Самарской области почти 200 выпускников набрали самые высокие результаты ЕГЭ
260
Центр «Мой бизнес» Самарской области отметили за поддержку федеральных проектов
18 июля 2023  10:07
Центр «Мой бизнес» Самарской области отметили за поддержку федеральных проектов
262
Дмитрий Азаров обратился к жителям региона по случаю Дня металлурга
16 июля 2023  11:18
Дмитрий Азаров обратился к жителям региона по случаю Дня металлурга
621
500 новых рабочих мест открыто в Самаре благодаря запуску контакт-центра Почты России.
14 июля 2023  16:32
Дмитрий Азаров открыл в Самаре федеральный центр поддержки клиентов Почты России
1816
Самарская область укрепила лидерские позиции в реализации национальных проектов и исполнении госпрограмм
14 июля 2023  11:09
Самарская область укрепила лидерские позиции в реализации национальных проектов и исполнении госпрограмм
4615
Весь список