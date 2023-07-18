В Самаре стартовала международная конференция "Перспективы и возможности развития частной космонавтики в России"

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Во вторник, 18 июля, в Самаре стартовала Первая международная конференция "Перспективы и возможности развития частной космонавтики в России", организованная научно-образовательным центром "Инженерия будущего" совместно с МГУ имени Ломоносова. В пленарном заседании принял участие губернатор Дмитрий Азаров.

Конференция продлится три дня – с 18 по 20 июля. На одной площадке соберутся представители госкорпорации "Роскосмос", частных компаний в сфере космонавтики из России, Белоруссии и Казахстана, а также представители крупнейших предприятий, вузов страны.

Цель - обсудить общие тенденции развития космонавтики в современных геополитических условиях, потенциал рынка космических услуг, административные барьеры на пути развития частной космонавтики и другие вопросы. Особое внимание будет уделено мерам государственной поддержки частных инициатив, существующих перспективных разработок на рынке космических товаров и услуг, а также формированию кадрового потенциала для частной космонавтики.

Дмитрий Азаров поблагодарил соорганизаторов конференции - МГУ имени Ломоносова и Роскосмос - за то, что она проходит на самарской земле.

- Коллеги, спасибо, что мы делаем это вместе. С учетом того, какое количество экспертов собрала конференция, понимаю, что эта тема важна, - отметил глава региона. - Актуальность тематики, обсуждаемой сегодня, была подчеркнута, на мой взгляд, и на встрече руководителя Роскосмоса с Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. То обсуждение и те инициативы Роскосмоса, которые сегодня есть, дают нам не только пищу для размышления, но и руководство к действию, - отметил губернатор.

Одной из целей конференции Дмитрий Азаров назвал выработку научным сообществом рекомендаций и запроса для властей. Необходимо определить, какие усилия нужны на региональном и федеральном уровне и с какими инициативами следует выйти, чтобы выработанные на конференции идеи претворились в жизнь, а инвесторы вкладывали средства в российскую космонавтику, а не зарубежные проекты.

- Возможностей для отрасли в России появляется больше. Давайте вспомним, сколько раз Президент говорил крупным бизнесменам и финансово-промышленным группам о том, что нужно вкладываться в Россию. Если будете вкладываться "где-то там" - устанете "пыль глотать", чтобы вернуть свои капиталы, - напомнил Дмитрий Азаров. - И в Самарской области сейчас мы внимание чувствуем. Крупные компании уже разворачивают свой взор с Запада на Восток и ищут сегодня разного рода проекты в регионах России. На мой взгляд, это дает возможности для инвестирования.

Ранее глава региона отмечал, что, имея компетенции и богатую научную-практическую базу, Самарская область может активно развивать проекты в сфере частной космонавтики. Сегодня этим активно занимается и НОЦ "Инженерия будущего".

Источник: СОВА

Фото: Андрей Савельев