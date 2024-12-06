В Самаре пройдет онлайн пресс-конференция, посвящённая девятому «Путешествию Деда Мороза с НТВ»

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10 декабря 2024 года в 11.00 пройдёт пресс-конференция, посвящённая девятому «Путешествию Деда Мороза с НТВ». Вместе с ведущей телеканала Викторией Паниной Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга ответит на вопросы журналистов и юных корреспондентов.

В этом году встреча пройдёт в онлайн-формате. Дедушка Мороз свяжется с самарцами по видеосвязи, поздравит с Новым годом, исполнит заветные мечты и подарит подарки. Также он расскажет об особенностях этого путешествия.

Дед Мороз и команда НТВ приглашают на встречу представителей СМИ с детьми, а также блогеров, студентов профильных ВУЗов и учеников школ журналистики и юных корреспондентов. За лучшие вопросы зимний волшебник подарит подарки.

В случае если вы не сможете принять участие лично, можно записать свой вопрос на видео и отправить команде телеканала. Помощники Деда Мороза обязательно покажут его на пресс-конференции.

Для аккредитации необходимо написать на электронную почту: VGetmanova@ntv.ru, указать ФИО, издание/канал и контакты для обратной связи. Задать интересующие вас вопросы можно по почте или по телефону: 8 (989) 856-55-44, Виктория Гетманова.

После аккредитации на указанную вами почту или в мессенджерах (необходимо указать номер телефона) придёт ссылка на пресс-конференцию и подробная инструкция о том, как подключиться к трансляции и задать вопросы в режиме реального времени.

О проекте:

«Путешествие Деда Мороза с НТВ» – это благотворительная акция, в рамках которой Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга вместе командой НТВ отправляется в большое предновогоднее путешествие по России, чтобы исполнить самые заветные и искренние желания и мечты, а также помочь тем, кто больше всего в этом нуждается: детям, лишенным родительской ласки и тепла; ребятам, проживающим в детских домах, школах-интернатах и других социальных учреждениях; малышам, нуждающимся в медицинской помощи и реабилитации; а также взрослым, которые, несмотря на жизненные трудности, продолжают верить в новогоднее чудо. За восемь лет Дед Мороз и команда НТВ проехали порядка 50 000 км, посетили более 900 детских социальных учреждений и многодетных и малообеспеченных семей и подарили 700 тонн подарков.

Фото: Администрация Самары